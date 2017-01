Echenique aboga por "dejar atrás la lógica centralista del primer Vistalegre"

El "número tres" de Podemos, Pablo Echenique, que viajó ayer a Murcia para presentar la ruta #AtarseLosCordones, defendió un partido más descentralizado "que deje atrás la lógica centralista que hubo en el I Asamblea Ciudadana Estatal".

Echenique quiere "tomar el pulso" de las propuestas de los militantes de cada territorio, "porque nuestro país es diverso, y es fundamental que esa diversidad quede reflejada en cualquier documento organizativo o político que aspire a construir una organización madura".

"Hablar de uno mismo, de tu propia fuerza política, es algo que cansa", reconoció, aunque se justificó: "Cuándo, si no es en una asamblea estatal". Echenique admite que la gente "está un poco harta de que hablemos de nosotros mismos", pero cree que ahora es el momento de hablar de la propia organización.

"Tenemos que hacer un esfuerzo para trasmitir mejor cuáles son las diferencias que existen, aunque también es verdad que en Podemos hemos elegido la máxima transparencia en el debate público. Si no vemos debates entre portavoces del PP no es porque no los haya, sino porque, a diferencia de nosotros los ocultan", ironizó.