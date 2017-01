Caballero defiende un espacio propio para Sánchez porque no disputará el liderazgo

Abel Caballero, alcalde de Vigo, anticipa que Pedro Sánchez no concurrirá a las primarias de las que saldrá el nuevo líder del PSOE. Presidente de la Federación de Municipios y Provincias y una de la voces con más peso en la actual coyuntura, Caballero considera necesario buscarle un "espacio político" al ex secretario general de los socialistas que "pueda ocupar con la dignidad que corresponde" a quien fue candidato en dos elecciones generales. Convencido de que Sánchez no entrará en la disputa por el liderazgo, el alcalde de Vigo afirma que "acertará" porque "los tiempos evolucionan".

En el contexto de los preparativos internos previos a las primarias y el congreso que marcarán el nuevo rumbo del PSOE, la diputada Zaida Cantera, hasta ahora independiente y una de las que rompió la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy, anunció ayer que se afiliará como "gesto de más compromiso con el partido".