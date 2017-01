Borges y Cernuda se cuelan en el comité federal de Ferraz

En un comité federal acostumbrado en octubre pasado a escenas más propias de "Sálvame" que de un debate vivaz entre compañeros de partido, ayer se colaron de rondón Borges y Cernuda. Javier Fernández, alérgico a los mensajes simplistas y frases cortas, se refirió al cuento de Jorge Luis Borges "El jardín de los senderos que se bifurcan" cuando puso el dedo en la llaga a la desafeción ciudadana hacia el PSOE: "hace tiempo que la agenda del partido no camina de la mano de la agenda del país, como si hubiéramos entrado en aquel jardín borgiano de los caminos que se bifurcan", comentó Fernández. Más adelante, el dirigente asturiano, aludió al viento del olvido que, como decía el poeta Luis Cernuda"cuando sopla, mata" para contestar al sector crítico, que le acusa de dilatar los plazos de primarias y congreso para dar largas a Pedro Sánchez. "Pues sabed, que yo no quiero olvidar nada y estoy dispuesto a debatir todo, pero me parece imprescindible que hagamos un debate profundo", replicó Fernández.