Los críticos asturianos no votaron en contra ni a favor del plan

Los críticos asturianos no votaron en contra pero tampoco a favor de las fechas propuestas por la gestora de Javier Fernández para la celebración de las primarias a la secretaría general y el congreso del PSOE.

Aunque en las asambleas celebradas en las últimas semanas en la región, la más reciente la organizada por la plataforma de críticos en la Casa del Pueblo de Gijón el pasado, se había exigido que el cónclave interno se adelantara al mes de abril, ayer para sorpresa de muchos, ningún crítico, tampoco los asturianos, entre los que se encontraban el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, y la excalcaldesa de Langreo, María Fernández, votaron en contra del cronograma de la gestora de Javier Fernández.

El exministro José Blanco, dicho en labores de "fontanería" orgánica, rechazó por defecto de forma el calendario presentado por José Antonio Pérez Tapias, y acto seguido preguntó por los votos en contra al calendario de la gestora. Al ver que sólo había cinco votos negativos lo dio por aprobado automáticamente, sin preguntar por los votos a favor o las abstenciones. "Simplemente, como muestra de rechazo, no íbamos a votar", comentó Adrián Barbón. Esa estrategia era la que iban a adoptar los miembros del comité federal alineados con los crítico. La diputada Adriana Lastra, que ya no está en el comité federal, no habló sobre el resultado pero en las redes retuiteó un mensaje sobre la conspiración de Catilina.