Artur Mas no descarta volver a presentarse como candidato a la Generalitat

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este lunes que nadie, más allá de Carles Puigdemont, debe descartarse como próximo candidato del PDeCAT a la Presidencia de la Generalitat: "Yo estoy dentro de los que no hay que descartar".

En declaraciones a RAC 1, Mas ha puntualizado que es aún "prematuro" hablar de quién será el cabeza de lista del PDeCAT en las próximas elecciones catalanas, entre otras cosas porque "no se sabe" si serán unos nuevos comicios autonómicos o los primeros de una Cataluña independiente.

"El único que se ha autodescartado hasta ahora es el presidente Puigdemont, y nadie más debe descartarse. Nadie quiere decir nadie. Por lo tanto, yo estoy dentro de los que no hay que descartar", ha recalcado.

Según Mas, Cataluña se encuentra "ante un año decisivo desde muchos puntos de vista", por lo que hay que "poner toda la carne en el asador" y nadie puede "lavarse las manos".

Mas ha reconocido que "a nivel personal" no le motiva volver a ser candidato: "Ya lo he sido, me costó muchísimo llegar, fue un esfuerzo ingente. Ahora estoy bastante más tranquilo".

Tampoco "a nivel familiar" ve motivos para volver a serlo, ya que su mujer y otras personas de su entorno le "dirían que no", pero "a nivel de país, no lo sé": "Ya lo veremos, no estamos en un momento para decir que no quiero tener nada que ver o que ya me ha pasado la hora. Estamos en un punto tan decisivo de país que hemos de estar en la medida que haga falta", ha añadido.

Mas ha recordado que, cuando hace un año propuso a Puigdemont convertirse en presidente de la Generalitat para desbloquear así un acuerdo de investidura con la CUP, el actual presidente catalán le planteó como "única condición" mantenerse en el cargo un solo mandato, por lo que su "coherencia es total y absoluta".

Aunque no se presente como candidato a la Presidencia de la Generalitat, ha matizado, Puigdemont "no sólo ayudará, sino que participará cuando llegue la hora de la verdad".