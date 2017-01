Las frases de Bárcenas durante su declaración

Estas son algunas frases destacadas de la declaración de esta mañana del extesorero del PP Luis Bárcenas en el macrojuicio de Gürtel.

- "Contabilidad extracontable", "contabilidad extraoficial", "fondos no oficiales del partido", los calificativos con los que se ha referido a la contabilidad paralela del PP.

- "Eran donativos que no tenían carácter finalista, no se correspondían a una gestión. No se contabilizaban oficialmente, es obvio, pero se llevaba un control de entradas y salidas", sobre la caja B del partido.

- "Porque todos los empresarios y a todos los partidos quieren echar una mano", preguntado por qué los empresarios donaban dinero al PP.

- "Algo absolutamente inocuo", sobre la finalidad de la contabilidad B del PP: "Que te abran una puerta, que te reciban...".

- "Las funciones mías en el partido como gerente no me permitían tener capacidad de interlocución con nadie en el ámbito político. El gerente se dedica a administrar, no es interlocutor con alcaldes, ni con ministros, ni con secretarios generales".

- "Niego la menor y la intermedia, esas iniciales no se corresponden conmigo. No he recibido nada absolutamente de Correa ni para mí ni para el PP", sobre los pagos a "L.B" que aparecen en la contabilidad de Gürtel.

- "Persona honorabilísima. Persona honrada, honrada, honrada", sobre el extesorero Álvaro Lapuerta, a quien ha responsabilizado de la contabilidad B del PP pero que no puede ser juzgado por demencia.

- "Creo que, no sé cómo decirlo sin que se pueda sentir molesto, se le subió a la cabeza lo bien que le iba en su actividad empresarial y pensaba que el partido era suyo y había que hacer lo que él decidiese", sobre Francisco Correa.

- "No he hablado con él de negocios particulares jamás, solo de actividades profesionales, eventos y poco más", de su relación con Correa.

- "Nunca me he dedicado a labores policiales, me he dedicado siempre a la gestión de recursos", a preguntas de si comprobó las acusaciones contra Correa.

- "Estoy convencido de que no ha recibido absolutamente nada del señor Correa", de Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con quien, ha dicho, tiene una relación de amistad desde hace 30 años.

- "En un par de ocasiones he tenido un par de atenciones de ese tipo igual que Iberia, que si volaba en turista me dejaba en business", sobre los viajes que le regaló Correa a él y a "muchísimas personas" del PP.

- "Le garantizo que mi mujer no ha participado en ningún proyecto y yo tampoco", sobre una supuesta operación de su esposa, Rosalía Iglesias, relacionada con Correa.

- "La hacía el asesor y una vez que la tenía hecha me llamaba, yo veía la declaración, me la explicaba, la firmaba en mi nombre, ponía un garabato en nombre de mi mujer, esa era la realidad, y la llevaba al banco", respecto a las declaraciones tributarias suyas y de su esposa.

- "En la peluquería imagino que no; desde luego cuando voy a cortarme el pelo pago en efectivo", sobre si su mujer pagaba con cheque este tipo de gastos.

- "Las operaciones las he hecho yo siempre, otra cosa es que cuando comprábamos un cuadro, como a ella le gustaba ese tipo de pintura, se lo regalaba. Los disfrutábamos en casa los dos, pero las decisiones de qué se compraba las tomaba yo. Mi mujer se ha limitado a poner su firma en el documento que yo le pasaba", de las operaciones de compraventa de cuadros que, según Fiscalía, esgrimió para blanquear.