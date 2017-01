Zapatero insinua que Susana Díaz es su candidata

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado hoy convencido de que habrá "competición democrática" en las primarias del PSOE y se ha comprometido a "escuchar" y "respetar" a todos los candidatos que se presenten, entre ellos al exlehendakari Patxi López.

Zapatero, que se ha referido a la candidatura anunciada ayer por López a su llegada a una conferencia del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, organizada por El Mundo, ha dicho que López goza de su "respeto, como todos los candidatos que sean", aunque ha subrayado que "quedan cuatro meses" todavía para la votación.

Preguntado sobre si la presidenta andaluza, Susana Díaz, debería presentarse a la competición, ha señalado: "lo que pienso de la presidenta lo sabe la presidenta y lo intuyen todos ustedes".

Zapatero, que ganó las primarias a la Secretaría General del PSOE en el 35 Congreso Federal celebrado en el año 2000, ha recordado que desde entonces "siempre que ha habido congreso ha habido competición".

"Yo también estuve en estas lides y me gustaba que me respetaran", ha insistido el expresidente y ex secretario general del PSOE.

A su juicio, durante los cuatro meses que faltan para elegir al nuevo líder socialista, el partido tiene que "trabajar por los problemas sociales" y a la vez "escuchar el debate democrático" interno que se va a producir sobre su futuro.

"Ojalá sea un debate cargado de deliberación democrática, de posiciones y de esa fuerza que necesita el electorado progresista en España, que es una fuerza de convicción, afirmación, pasión y futuro", ha deseado.

El exlíder del PSOE ha querido también destacar que el Comité Federal del sábado fue "muy positivo, distinto a los anteriores, con un amplio respaldo a la propuesta de la gestora y un importante discurso de su presidente", Javier Fernández.

En su opinión, Fernández "explicó muy bien cuál es el sentido histórico del PSOE", y cómo es un "partido comprometido con el interés general y con España".

Para Zapatero, "esa reflexión va a ser positiva para todo este proceso", ha dicho, tras recalcar: "las victorias futuras vendrán de afirmarnos y de afirmar lo que es el proyecto y el Partido Socialista en su historia, en su papel actual de contribución a la responsabilidad de España y a las mejoras sociales, que es lo que tenemos que tener como gran tarea en estos momentos".

A ese respecto, ha considerado "muy importante" la Conferencia de Presidentes de mañana, cuya celebración le "alegra" y en la que se va a "abordar el futuro de la sanidad, la dependencia y la educación.

"Los ciudadanos merecen que nuestro trabajo y el de los compañeros se centre ahí, igual que en las mejoras salariales y en erradicar la pobreza energética", ha insistido, y ha reiterado que el PSOE "nació para trabajar cada día y ganar cuando los ciudadanos consideren" que se lo merece.