Javier Fernández descarta que las primarias del PSOE acaben en "un apaño"

Las primarias que el PSOE celebrará en mayo para elegir a su secretario general no terminarán en "un apaño" entre candidatos, según el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, quien está convencido de que serán varios los candidatos y garantiza un proceso "limpio y transparente". Fernández reconoce su sorpresa por el temprano anuncio del exlendakari Patxi López y no descarta "en absoluto" que el ex secretario general Pedro Sánchez intente de nuevo ponerse al frente del partido, al igual que considera posible que concurra la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.".

El presidente de la gestora elude pronunciarse sobre si los militantes del PSC podrán votar en las primarias, aunque asegura que su propósito es mantener la "relación fraternal" entre ambos partidos.

En lo que puede interpretarse como una suavización de tensiones, la ejecutiva de los socialistas catalanes acordó ayer que la histórica exdiputada en el Congreso Teresa Cunillera sea su representante en la gestora del PSOE, donde el PSC tiene una plaza reservada y no cubierta desde octubre.