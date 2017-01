Patxi López nota "demasiada crispación" en el PSOE

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha asegurado hoy que advierte "demasiada crispación" en su partido y ha señalado, por ello, que lo primero que hay que hacer internamente es cerrar "cuanto antes" las heridas.

"Si no se cierran las heridas del partido, si no sale un partido unido y un buen proyecto, da igual quien esté en el cartel", ha subrayado en Antena 3.

López, que ha rechazado representar una tercera vía o formar parte de una corriente crítica en la organización, ha hecho estas declaraciones después de conocer que el ex secretario general Pedro Sánchez iniciará una gira la semana que viene para reunirse con militantes y escucharles, algo que López ha visto bien.

Ha destacado también que su candidatura no cierra la puerta a la de nadie y, de hecho, ha apuntado que le gustaría contar con Sánchez en su proyecto llegado el caso.

De sus relaciones con él apenas ha hablado (sí ha manifestado que tienen "una conversación pendiente"), y, de hecho, ha evitado comentar lo que se dijeron el sábado cuando le comunicó que se presentaría a las primarias. No obstante, sí ha recalcado que fue un diálogo entre "compañeros".

Frente a los reproches de ese supuesto entorno del exlíder socialista, que habrían considerado la maniobra de López una "traición" al propio Sánchez, el dirigente vasco ha afirmado en la entrevista que esa acusación resulta "una perversión" de lo que hablaron.

Ha sentenciado que nunca ha traicionado a ningún secretario general del PSOE, sino al revés: "Siempre he sido leal", sobre todo a un "proyecto de entender el Partido Socialista" y su papel en España.

Lo que pretende, por tanto, es definir un proyecto de "una izquierda exigente" que sea alternativa a la derecha del PP.

Éstas, en consecuencia, han sido las razones por las que ha dado el paso, así como por el ánimo de "dejar atrás el tiempo de enfrentamiento" interno y enfilar los problemas de los ciudadanos, ha dicho.

Para eso, para este objetivo esencial, López ha reclamado un PSOE "unido" basado en la fraternidad.

Porque el exlehendakari nota aún "crispación" y tensión entre los socialistas a raíz de la decisión de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, algo a lo que puso reticencias porque, como ha indicado hoy, pensar en España significa, para él, pensar en un partido "fuerte". Y un partido está fuerte si se mantiene unido, según sus palabras.

Tal y como ha remarcado, la mayoría de los militantes quieren abandonar ese periodo de pelea interna, y así se lo han transmitido cuando habló con algunos acerca de su candidatura en las primarias.

De los planes de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado tan sólo que lo que haga, si se presenta o no a las primarias, se ceñirá a "una decisión personal".

Patxi López ha asegurado, además, que la campaña de las primarias es "demasiado larga" y ha abogado por salir del congreso de mediados de junio con unas bases sólidas que permitan un debate abierto a la sociedad, en particular con "todos los progresistas".

Por ello, no se ha posicionado sobre si aceptaría en el PSOE un modelo de tándem por el cual habría un secretario general y un candidato a la Presidencia del Gobierno diferente. "No me parece disparatado ni acertado; eso ya se verá", han sido sus palabras.