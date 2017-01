Puigdemont rechaza tocar al alza el IRPF pero tienta a la CUP con una tasa ambiental

La CUP ya tiene la última propuesta del Gobierno catalán para conseguir su respaldo a los Presupuestos. La oferta, sin embargo, no contiene lo que los "cuperos" reclaman -subidas en los impuestos de IRPF, patrimonio y sucesiones-, sino una nueva tasa para vehículos contaminantes con la que el Ejecutivo calcula que podrían recaudarse 77 millones.

La propuesta empezará a ser debatida hoy en las asambleas de la CUP y este sábado el consejo político decidirá el sentido de los votos de sus diez cruciales diputados en el Parlament.

La oferta, "generosa" a juicio del Govern, declina una vez más aumentar la presión fiscal a las rentas más altas, a razón de un punto para las superiores a 60.000 euros anuales y dos para las que sobrepasen los 90.000, como quiere la CUP. Y tampoco hay avenencia para incrementos en patrimonio o sucesiones. Para compensar, el Ejecutivo acepta crear un nuevo tributo sobre "emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica" y destinar 45 millones a la renta garantizada de ciudadanía y otros 140 para contratar nuevos docentes.

Puigdemont ha advertido que el rechazo de la CUP a las cuentas supondrá la paralización del proceso soberanista, incluyendo el referéndum prometido para septiembre, y, con toda probabilidad, elecciones anticipadas. El president admitió el domingo en TV3 que no celebrar la consulta significará que "hemos fracasado" y que, en ese caso, "tanto da" quién sea el candidato del PDECat en los próximos comicios, a los que él no se presentará. En el programa, y en respuesta a la pregunta de un ciudadano, Puigdemont reconoció que "el pueblo español no roba" a Cataluña, pero "la gente de Cataluña hace un esfuerzo fiscal muy grande" que luego no es correspondido por el Estado.

En vísperas de la conferencia que hoy ofrecerá en Bruselas para defender el referéndum, el president aseguró que en Europa "no entienden el inmovilismo de la posición española" y "todos entienden que hagamos un referéndum": "Habrá referéndum, está todo el mundo avisado", afirmó.

El acto de Puigdemont no contará con representantes oficiales de la Comisión Europea ni de la Eurocámara, pese a celebrarse en la sede de esta última institución. De hecho, su presidente, Antonio Tajani, ha convocado a todos los embajadores a la misma hora. Así y todo, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ve "perfectamente legítima" la intervención de Puigdemont. Una opinión que no comparte el PP, que la denuesta en una carta del eurodiputado González Pons, enviada a los socios de la UE, en la que dice que el "'Brexit catalán" sólo tiene el apoyo de la ultraderecha.