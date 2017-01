Alberto Garzón descarta una fusión de IU con Podemos

El coordinador federal de Izquierda Unida y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha descartado este miércoles que su partido vaya a fusionarse con Podemos. "No contemplamos de ninguna forma la fusión porque no nos parece lógico y no lo queremos", ha añadido.

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha admitido hoy que los debates internos de sus "aliados" de Podemos afectarán a Izquierda Unida, pero ha asegurado que no contemplan "de ninguna manera" una fusión, porque es innecesaria, y se ha mostrado convencido de que los ciudadanos les respaldan.

Garzón ha hecho estas afirmaciones en una entrevista en TVE, en la que ha cuestionado la propuesta del número dos de Podemos, Íñigo Errejón, para blindar la independencia de la formación morada.

"Esa es una noticia artificial, sobrevenida, no sé a quién beneficia, a Izquierda Unida no", ha dicho el coordinador general, que ha defendido la alianza con Podemos.

"Yo no he dicho nunca parecido, nadie de IU y tampoco Pablo Iglesias. En realidad ha sido una noticia construida artificialmente que ha generado cierta disputa en Podemos. Pero nosotros hemos salido a decir que eso no está en la mesa", ha explicado en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press.

"Tengo un principio básico en política que creo que es muy razonable: hablar de lo que existe. No se trata de un debate real, será un debate artificial que tendrá sus intereses, pero no son los nuestros", ha explicado.

"Me recuerda a debates como cuando había portadas que decían que yo me había ido a Podemos y me presentaba en una confluencia por Málaga, y otra que decía que Izquierda Unida desaparecía y formaba un nuevo partido. Ahora dicen que nos vamos a fusionar. Pues no, no nos vamos a fusionar", ha apostillado.

La fusión no es necesaria y "es mejor" que ambos partidos trabajen de forma coordinada, ha dicho Garzón

Garzón ha afirmado respeta que el debate interno en la formación 'morada' se haya situado en torno a la fusión con IU, pero ha recalcado que su posición es "la que siempre ha sido", que es ser una fuerza independiente.

En este sentido, ha señalado que tiene la sensación de que los ciudadanos están de acuerdo con lo que se está haciendo en IU, aunque ha considerado lógicas las críticas y que haya "gente que no está satisfecha".