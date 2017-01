La CUP no seguirá negociando los Presupuestos si la militancia los rechaza

La CUP no seguirá negociando los Presupuestos catalanes si su consejo político, que se reúne este sábado, rechaza la última propuesta del Gobierno de Carles Puigdemont para lograr su respaldo a las cuentas.

El diputado Albert Botran advirtió que "la decisión del sábado es firme" y se mantendrá, aunque se amplíe el plazo para negociar.

La CUP sigue echando en falta el aumento de la presión fiscal que demandaba -y a la que ERC, en principio, estaba abierta-, pero admite algunos "avances" en materias como Educación y renta garantizada en la última propuesta de la Generalitat.

No obstante, Botran dejó claro que "ahora la decisión está en manos de la militancia", porque esa propuesta no debe servir para convencer al grupo parlamentario de la CUP, sino a sus bases, que son las que decidirán. Según Botran, el grupo no tendrá una posición oficial para no interferir en el debate interno.