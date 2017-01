Los coordinadores de las ponencias del congreso del PSOE avivan la crítica interna

Los preliminares de las primarias y el congreso del PSOE avivan la crítica entre los sectores que confrontan en el seno del partido. Los coordinadores de las ponencias que se debatirán en el cónclave de junio, el diputado Eduardo Madina, responsable del documento político, y el economista José Carlos Díez, encargado del texto del área económica, se convirtieron ayer en objetivo de los discrepantes con la dirección provisional.

La senadora asturiana María Luisa Carcedo, relevante "sanchista", arremetió contra Madina por afirmar que los pactos alcanzados entre el PSOE y el PP desde que la gestora asumió la dirección del partido son "más de izquierdas" que el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez con Ciudadanos en vísperas de su fallida investidura. En una carta abierta en un diario nacional, Carcedo replica al diputado que aquel era "un acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso que suponía la salida del PP del Gobierno de España", mientras que los de ahora contribuyen a la continuidad de los populares en el Ejecutivo. Carcedo reprocha a Madina que esté "jugando al Gobierno desde el parlamento". El exministro Jordi Sevilla, también miembro del equipo que negoció con Ciudadanos, y la diputada asturiana Adriana Lastra se adhirieron, entre otros, a la carta abierta de Carcedo.

Patxi López, el único candidato a las primarias confirmado por ahora, mostró sus discrepancias con José Carlos Díez. El responsable de la ponencia económica sostiene tesis que "no me han gustado, porque no son los planteamientos socialistas que yo defiendo", afirma López. "Reniego de los que dicen que no se pueden hacer otras cosas y los márgenes son estrechos: no es verdad", defiende el exlendakari, quien reprocha a Díez su comentario de que "si pones una renta básica, no es que pongas el muro de Trump, tendrás que poner francotiradores" para evitar la llegada de inmigrantes.

La gestora aprobará hoy el documento de los expertos y designará lo equipos para preparar el congreso de junio.