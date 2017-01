El socialismo andaluz critica la "demagogia" de Sánchez y su pretendido izquierdismo

La confirmación de que Pedro Sánchez estará en la carera de las primarias para recuperar el liderazgo del PSOE vuelve a agitar la confrontación en el seno del partido. Juan Cornejo, secretario de Organización de los socialistas andaluces, y hombre de confianza de Susana Díaz, arremetió ayer contra el antiguo secretario general, a quien reprochó su "demagogia" y que se arrogue el papel de izquierdista después de haber suscrito un pacto con Ciudadanos para su investidura fallida.

Dos días después de que en Dos Hermanas, en pleno feudo del socialismo andaluz, Sánchez confirmara su intención de luchar para ponerse de nuevo al frente del PSOE, Juan Cornejo rompió con todos los llamamientos a la contención que llegan desde la dirección provisional del partido y estalló. "¡Ya está bien de demagogia, de falacias y de engañar!", vociferó visiblemente molesto el "número dos" del PSOE andaluz ante las preguntas de los periodistas sobre el mensaje del antiguo líder. El hombre de confianza de Susana Díaz atribuye a Sánchez la pretensión de confundir a la militancia sobre el conflicto desatado en torno a la posición del partido en la investidura de Rajoy y le reprocha que reabra un debate que debe estar "ya cerrado". Sobre el supuesto papel "subalterno a la derecha" que, en opinión del ex secretario general, está desempeñando el PSOE, Cornejo rebate que "aquí no se está de muleta de nadie, tenemos un proyecto autónomo". "Hay quien se mira al espejo y se cree el más guapo del mundo", ironizó para replicar a la pretensión de Sánchez de ser el candidato de la militancia.

Resulta cuestionable, a juicio de Cornejo, que Sánchez reaparezca con un mensaje izquierdista. "¿Cómo puede hablar de derecha o de izquierda alguien cuyo único acuerdo firmado fue con Ciudadanos y antes de someterlo a la decisión de los militantes?", replicó ayer el secretario de Organización andaluz. Un reproche llamativo puesto que Susana Díaz consiguió desbloquear su investidura como presidenta de Andalucía gracias al partido de Rivera. El "número uno" de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín advierte que su formación revisaría el acuerdo con Susana Díaz si ella decidiera dar el salto a la política nacional.

El discurso del antiguo líder del PSOE tuvo una réplica menos contundente que la de Juan Cornejo por boca de Vicente Álvarez Areces, portavoz socialista en el Senado. En contra de los que afirma Sánchez, "no hay ruptura entre las bases y los dirigentes" del partido, asegura el expresidente del Principado, para quien "dentro de un debate político serio no caben ese tipo de planteamientos". Los denominados "barones" están "elegidos por los ciudadanos en sus territorios" y esa "base electoral" es la que les "avala", sostiene Álvarez Areces en defensa de uno de los sectores de presión interna que fue decisivo en la caída de Pedro Sánchez. Para el portavoz de la Cámara Alta, Susana Díaz tiene"muchísimas cualidades" y es una "buena candidata que no ha expresado todavía su voluntad, pero que a lo largo de este proceso puede hacerlo". "Cuantos más candidatos con mejor cualificación y experiencia y que den una imagen renovada del PSOE, mejor", sostiene Álvarez Areces.

La diputada Margarita Robles, reconocida "sanchista" pero que no milita en el partido, recomendaba ayer que se evite convertir las primarias en "un choque de trenes". El calendario de la gestora no contribuye, según Robles, al debate sosegado.