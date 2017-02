Errejón tranquiliza a Iglesias: "No está en peligro quién va a ser número uno"

Pablo Iglesias tendrá en la asamblea de Vistalegre un rival por el liderazgo pero no será Íñigo Errejón. A Iglesias le disputará la secretaría general, con escasa opciones, el parlamentario andaluz Juan Moreno Yagüe, según la relación de candidaturas dada a conocer tras cerrarse el plazo de presentación. Por si quedaba alguna duda, Errejón insistía ayer en tranquilizar a Iglesias. "No está en peligro quién va a ser el número uno", apuntaba tras mostrar su sorpresa por el hecho de que el secretario general encabece también una lista al consejo de la formación. "No hacía falta, es el único candidato con posibilidades" de liderar el partido, añadió. Para Iglesias, sin embargo, está "muy claro" que en Vistalegre confrontarán "dos equipos, dos liderazgos y dos ideas".

Las bases de Podemos tendrán que elegir entre los integrantes de cuatro listas al consejo ciudadano estatal y catorce aspirantes que van por libre. Las candidatura más conocidas son "Podemos para todas", con Iglesias al frente, "Recuperar la ilusión", que encabeza Errejón, y "Podemos en Movimiento" de los anticapitalistas. En una cuarta lista, "Podemos en equipo", figuran veintiséis personas, que no cubren los 62 puestos del consejo.

El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, profundizó ayer en la neutralidad de la dirección asturiana de la formación morada justificándola en la premisa de que "situarnos con alguno de los bandos construidos en Madrid serviría de bastante poco para tejer la organización. Más bien alimentaría una dinámica de dificultades en la búsqueda de acuerdos y eso es lo que hemos querido evitar". La delegación asturiana de la formación enfila pues la asamblea de Vistalegre II sin directrices de voto, después de constatar que "era muy difícil encontrar espacios que no fuesen blancos ni negros", deseando todavía un proceso que ponga "las soluciones por delante de las personas" y desistiendo de alinearse mientras sigue defendiendo que "no se puede ganar este país si no se ponen en el centro las victorias en ayuntamientos o parlamentos autonómicos además de las del Congreso".

Ripa niega que estos planteamientos suyos sobre la descentralización de las decisiones coincidan más con los postulados que defiende Errejón y sostiene en cambio que "todas las candidaturas han incluido propuestas que venían desde Asturias", mencionando las relativas a la descentralización "estratégica", pactada con las direcciones de Andalucía, Navarra y La Rioja, y las apuestas por el medio rural o la orientación feminista del partido.