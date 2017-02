Iglesias se plantea abandonar el escaño si su propuesta no se impone en Vistalegre

En vísperas del comienzo de la asamblea ciudadana estatal de Vistalegre, el líder de Podemos redobló ayer la apuesta por el triunfo de sus posiciones al anunciar que, si sale derrotado, se planteará incluso abandonar el escaño en el Congreso de los Diputados. "Desde luego, dejaría la secretaría general, lo del escaño lo hablaría con los compañeros, pero puede que sí, porque yo creo que cuando uno deja el liderazgo de un partido tiene que evitar hacer sombra a nadie", afirmaba en una entrevista televisiva.

La confrontación entre Pablo Iglesias y su segundo, Íñigo Errejón, se hace más intensa a medida que se acerca la cita de Vistalegre. Al tiempo que se desarrollaban las votaciones telemáticas de las propuestas políticas y las listas al consejo ciudadano -proceso que se cerrará mañana y en el que miércoles pasado ya habían participado 80.000 inscritos- el cruce de críticas entre las dos tendencias mayoritarias ahora en pugna adquiere tintes más personales. Iglesias reclama a Errejón "más modestia" después de que el todavía secretario político de la formación afirmase que si las posiciones del líder triunfan en la asamblea ciudadana "será más difícil de desalojar a Mariano Rajoy" de La Moncloa. "En política es muy recomendable la modestia", aconseja Iglesias, para quien "es importante dejar los egos a un lado. Hay mucha gente que se ha dejado muchísimas horas, que no sale en la televisión, no le hacen entrevistas y no tiene una página web propia". En contestación a quienes, como el filósofo Luis Alegre, critican que el secretario general se haya rodeado de recién llegados a la organización que han desatado la guerra interna, Iglesias señala que "no tiene cabida el adanismo, donde parece que hay camisas nuevas y camisas viejas de Podemos".

En Valencia, en uno de los últimos actos de campaña, Errejón mostraba anoche su "esperanza es que de este proceso salga un Podemos que en lo organizativo sea más democrático y descentralizado, que dé más peso a los territorios y con menos poder concentrado en Madrid, que sea útil en lo político y que no esté cómodamente en un espacio de propuesta".

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, sostiene que el triunfo de Iglesias en Vistalegre II evitará que la formación morada "se convierta en una confederación de baronías y corrientes".

Los resultados de las votaciones se conocerán el domingo. El sector de Errejón anticipa unos resultados "ajustados", tal y como y ocurrió en la consulta de diciembre para definir la reglas de Vistalegre II, en la que Iglesias se impuso por un 41'5 por ciento frente al 39 por ciento de los errejonistas. En cambio, Pablo Echenique, secretario de organización, augura un "resultado inequívoco". El sistema de votación "hace muy difícil que la moneda caiga de canto", advierte Echenique para descartar diferencias mínimas entre las opciones en liza.