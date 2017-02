El PP afronta un congreso "tranquilo", con la corrupción de fondo

El Partido Popular afronta hoy su 18 congreso nacional en un clima de tranquilidad, prácticamente de aclamación a Mariano Rajoy y en el que la atención se centrará en interrogantes sobre la organización del partido y algunas iniciativas sociales que avivan el debate interno.



Tampoco el PP afrontará grandes debates ideológicos, sino que más bien tratará de flexibilizar sus posiciones para atraer a un sector de centro-derecha que ahora tiene en Ciudadanos otro referente. Pero de fondo estará la música de la corrupción, pese a que los dirigentes populares han tratado de alejarla del cónclave que hoy comienza en la Caja Mágica de Madrid, en el barrio de San Fermín (Usera).





Quiero agradecer su esfuerzo a todos los trabajadores que van a hacer realidad el #18CongresoPP #EspañaAdelante! Últimos detalles. MR pic.twitter.com/TdwbFrEtaD „ Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 9 de febrero de 2017

La incógnita de Cospedal

Más responsabilidad para Maíllo

Consolidación de las vicesecretarías

El papel de los líderes territoriales

La ponencia social: aborto y maternidad subrogada

¿Y la corrupción?

Sin la sombra de Aznar

El efecto en Asturias

Quizás sea la principal cuestión que se dilucidará en este congreso.Tras el desgaste de la Gürtel, los papeles de Bárcenas (una penosa herencia recibida) y su nombramiento como ministra de Defensa, hay quienes pensaban que esta mujer de 51 años, que continúa como lideresa del PP de Castilla-La Mancha,Algunas enmiendas presentadas para su negociación y debate en el congreso tenían ese objetivo, aunque se enmarcaban en una petición para evitar la acumulación de cargos, de modo que. Las negociaciones previas al cónclave no han impedido que el debate llegue vivo al congreso, aunque ya hay acuerdo sobre algunas, como la presentada por el madrileño. El partido establecerá una tendencia a una "progresiva" reducción de la acumulación de puestos de responsabilidad, pero no será ahora.Es muy probable que Mariano Rajoy mantenga a Cospedal como secretaria general, y esa decisión hay que leerla en la clave de la, Soraya Sáenz de Santamaría. Rajoy debe mantener un equilibrio de poder entre ambas si no quiere que estallen tensiones internas.ejerce de facto como coordinador interno en el partido, dadas las múltiples tareas que debe desempeñar María Dolores de Cospedal. Pero frente a quienes reclamaban un relevo natural en la secretaría general,. No sería ninguna novedad, ya que ocurrió en tiempos de Aznar cuando Francisco Álvarez-Cascos mantenía la secretaría general siendo ministro y Ángel Acebes ejercía de coordinador general, comode Génova.Pocos cambios se esperan en las vicesecretarías del partido, más allá de un "ascenso" de Martínez-Maíllo. Conociendo la tendencia de Mariano Rajoy de intervenir el mínimo necesario y dejar que los problemas se diluyan con el paso del tiempo, todo parece indicar que no habrá relevos en el segundo escalón directivo del partido. Así, es probable que continúen en sus puestos, aunque tal vez con algunos ajustes en sus áreas.La madrileñaabrió antes de tiempo el melón de las primarias en el partido. Es un debate que llega prácticamente muerto al congreso, toda vez que(una doble vuelta, con participación de la militancia en la primera). Sin embargo, queda por ver en qué posición queda la propia Cifuentes dentro del nuevo comité ejecutivo nacional.. Y es ahí donde pueden producirse las principales novedades.La ponencia social, elaborada por, será probablemente la que dé más juego de debate. Ya hay algunas iniciativas que han calentado el ambiente, como la petición de que se regule la maternidad subrogada , los vientres de alquiler. Se trata de: los sectores "modernos" del PP la defienden, al considerar que es una alternativa para matrimonios gais y parejas sin hijos; los sectores más conservadores, en cambio, la rechazan de plano.Unos 1.000 niños llegan a España anualmente mediante esta practica, con un coste para la familia que espera el bebé que gesta otra mujer que puede alcanzar los 120.000 euros. Este asunto también despierta debate en el PSOE y en otros partidos. Los populares plantean que, de regularse la maternidad subrogada, tendría que ser. Algunos compromisarios antiabortistas reclaman que la defensa de la vida quede clara en la(la parte que asienta los principios ideológicos del partido), mientras que otros sectores piden debatirla en laAlgunas cuestiones de filosofía de partido han sufrido cambios. Así,, lo que ha causado algún resquemor en los sectores más conservadores del partido.El partido ha pasado de puntillas sobre las tramas de corrupción que sacuden al PP, con la intención de que no protagonizasen el cónclave que hoy comienza. Perocuando esta misma mañana se conoció la condena a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ("El Bigotes") y otras ocho personas por la denominada "trama Gürtel" de Valencia . Ayer mismo,están dispuestos a admitir que financiaron al PP para las campañas de Valencia en 2007 y 2009. Y el próximo lunes tendrán que declarar en la Audiencia Nacional la exministray el representante legal del PP por el "caso Gürtel".El que hoy comienza seráni existirá un stand de la Fundación FAES. Aznar renunció al puesto de presidente de honor, con lo que ha dejado, que quiere emprender con este congreso un proceso que modernice algunos aspectos del partido, con el fin de atraer a generaciones jóvenes que ven las siglas del PP demasiado anticuadas.La continuidad de María Dolores de Cospedal sería una buena noticia para la presidenta asturiana , Mercedes Fernández, que siempre ha encontrado una aliada en la actual secretaria general del partido. Que este vaya ser un congreso tranquiloal frente del partido y queda aún por resolver si el sector crítico (cuya voz ha asumido la presidenta avilesina) decide presentar una candidatura alternativa.Un total de, de los que 56 son compromisarios electos y 9 son natos.