Artur Mas niega el 3%: "Las donaciones fueron legales"

El expresident de la Generalitat de Cataluña y líder del PDeCAT, Artur Mas, ha negado este domingo que su antigua formación, Convergència i Unió (CDC), obtuviera financiación irregular. "Si me pregunta si existió el 3%, mi respuesta es no. Lo puedo decir alto, pero no más claro", ha asegurado.

En una entrevista a La Sexta recogida por Europa Press, Mas ha afirmado que todas las donaciones que recibió CDC por parte de empresarios "están en la contabilidad" del partido y se hicieron dentro del "marco legal".

"Si hay un empresario que se reunión conmigo, y dice que yo le conduje a la persona que llevaba las finanzas del partido porque quería hacer una donación legal, ¿dónde está el problema?", ha expuesto el expresident de la Generalitat.

En ese sentido, Mas ha mencionado la próxima cita ante el juez de Daniel Osàcar, extesorero de CDC. "A ver qué ocurre en ese juicio", ha dicho sobre la imputación de Osàcar en el 'caso Palau'. Mas ha asegurado que tiene "total confianza" en las personas que gestionaron las finanzas de CDC mientras él dirigió el partido, aunque dice no poder hacerse "responsable" de los actos de terceros.

"Yo he propuse a unas personas para ocupar una responsabilidad, y esa es mi responsabilidad", ha aclarado Mas, añadiendo que tampoco se hace responsable de lo que hiciera su predecesor Jordi Pujol. "Yo me he fiado de Pujol en muchos terrenos, y en otros me sorprendió por su conducta irregular. Las personas somos luces y sombras", ha defendido.



Juicio a Homs



Artur Mas también se ha referido al juicio del diputado de PDeCAT Francesc Homs este lunes en el Tribunal Supremo por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Según Mas, se trata de una "operación del estado" en represalia "por dejar votar a la gente", y considera que los jueces "no tienen base jurídica real" para inhabilitar a ninguno de los responsables de la consulta para ejercer cargo público.

Por otra parte, Mas no ha querido desvelar si conocía el encuentro privado que mantuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado mes de enero en La Moncloa.

"Es la única pregunta que no voy a contestar porque compromete al president", ha dicho Mas durante la entrevista en La Sexta, defendiendo que este tipo de encuentros "no deben ser públicos" para que puedan celebrarse "sin la presión de las declaraciones de cada día".

"Yo me reuní muchas veces con Rajoy sin que ustedes lo supieran", ha revelado Mas, asegurando que su partido no apoyará al Gobierno de Rajoy para aprobar los presupuestos generales del Estado. "¿Usted cree que con la que nos están organizando vamos a apoyar los presupuestos?", ha respondido.

Además, Mas no ha descartado que en un futuro vuelva a presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya. "Cuando vea qué tipo de elecciones vamos a tener tomaré la decisión, pero tendría que pasar por todos los filtros de mi partido", ha explicado.