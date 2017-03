El Parlament da curso al proceso para aprobar sin debate la ruptura con España

La Mesa del Parlament dio ayer curso al proceso de reforma del reglamento de la Cámara, de manera que una vez modificado puedan los soberanistas aprobar, en lectura única y sin debate de enmiendas, la ley de transitoriedad jurídica, la tercera de las llamadas normas "de desconexión" con España y la que dará cobertura "legal" al referéndum que el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha prometido convocar para antes de octubre.



La reforma, que impulsa Junts pel Sí (JxS), quiere eliminar del reglamento del Parlament la exigencia que ahora impide que un único grupo político presente una proposición de ley que pueda tramitarse sin pasar por comisión y sin debate de enmiendas. Con la actual redacción del reglamento, eso sólo puede darse si están de acuerdo todos los grupos de la Cámara o si el Gobierno presenta un proyecto de ley.



El objetivo no es otro que aprobar la ley de transitoriedad jurídica en un Pleno ordinario gracias a la mayoría absoluta de que disponen JxS (62 diputados) y la CUP (10). Y si proceden como en otras ocasiones, a los dos grupos soberanistas les bastará con solicitar sobre la marcha un cambio en el orden del día para promover la votación.



De esa manera, el contenido de la norma no será conocido hasta que su aprobación sea ya un hecho. Con esta argucia se pretende evitar que el Gobierno de Mariano Rajoy la recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) antes de que el Parlament le dé la luz verde.



La semana pasada, JxS quiso tramitar la reforma directamente a través de la Mesa, pero el órgano rector de la Cámara le instó a presentar una ponencia conjunta. Eso hizo ayer, aunque los partidos de la oposición (incluido Catalunya Sí Que Es Pot) ya han adelantado que no tomarán parte en la iniciativa, y es casi seguro que C's, PSC y PPC volverán a pedir amparo al TC, como ya hicieron en una ocasión anterior.



Así lo dio casi por seguro el líder del PPC, Xavier García Albiol, que ve en el proceder de JxS un comportamiento "propio de regímenes totalitarios". Mientras que el del PSC avanzó que su partido usará "todos los instrumentos de la legalidad" para tratar de impedir que las leyes de ruptura se aprueben "de tapadillo".



El secretario de comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, acusó a JxS de hacer "lo que le da la gana" para evitar que la oposición se pronuncie en la Cámara. Y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que los soberanistas "no van a ningún sitio por mucho que corran".