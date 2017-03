El saqueador del Palau implica a CDC en el cobro de comisiones, pero no da nombres

Fèlix Millet implicó ayer a la antigua Convergència (CDC), ahora el PDECat, en el cobro de comisiones ilegales pagadas por Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obra pública durante los gobiernos de Jordi Pujol. Sin embargo, el saqueador del Palau, que se enfrenta a una petición de 27 años de cárcel, no concretó a qué personas dentro del partido se destinaban esas cantidades. Simplemente que el dinero se canalizaba a través de la entidad cultural que el presidía y de su fundación afín.



La ex directora financiera de la institución, Gemma Montull, hija de Jordi Montull, la mano derecha de Millet en el Palau, refrendó punto por punto las acusaciones de su antiguo superior y reveló que CDC les llegó a proporcionar facturas falsas para justificar las comisiones percibidas.



Con su declaración de ayer en el juicio, Millet implica por primera vez a CDC en el expolio del Palau (estimado por los fiscales en 30 millones). Pero antes de entrar en esos detalles confesó haber desviado fondos públicos para gastos particulares: obras en su casa, viajes o las bodas de sus hijas. Pidió perdón varias veces. "Me equivoqué".



Fue más tarde, a preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, cuando admitió que actuó de intermediario entre Ferrovial y CDC para el pago de comisiones que se enmascaraban a través de "patrocinios" de la constructora. Ese comercio duró "muchos años", dijo, sin precisar el periodo, y el dinero se entregaba en mano, en el mismo Palau, al extesorero de CDC Carles Torrent, ya fallecido, y después a su sustituto, Daniel Osàcar. No fue más allá. Pero sí detalló cómo se repartían las "mordidas". CDC se quedaba un 2,5%, mientras que él se llevaba un 1% y Montull un 0,5%. Y remató: "Convergencia sabía que Ferrovial daba ese dinero a cambio de que se le adjudicara obra pública, las interioridades de CDC no las conozco".



De Osàcar (para quien se piden siete años y medio de cárcel) dijo que es el "Daniel" cuyo nombre figura en la documentación incautada en el Palau vinculada al pago de comisiones ilegales. Como tal lo identificó también Gemma Montull a continuación. Su padre y Osàcar declararán hoy ante el tribunal.