El retrato de Wert llega al Ministerio con polémica

El exministro de Educación, Cultura y Deporte y actual embajador de España en la OCDE, José Ignacio Wert, ha inaugurado este martes su cuadro en la sede del Ministerio, en un acto que ha estado presidido por el actual responsable de la cartera de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

El acto no ha estado exento de polémica, sobre todo porque solo se ha permitido acceder a los reporteros gráficos (fotógrafos y cámaras) pero no a los periodistas, por lo que no ha habido declaraciones de Wert.

El cuadro es obra del pintor Rafael González Cidoncha y ha supuesto un coste de 20.000 euros. Este retrato se ha incorporado a la galería de pinturas que posee la sede del Ministerio en la Calle Alcalá de Madrid y que está conformada por aquellos dirigentes que ostentaron esta reponsabilidad.