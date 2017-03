ETA anuncia su desarme definitivo para el 8 de abril

ETA anunciará este viernes, a través de un comunicado, su plan de desarme, con el que pretende proceder a la entrega de las armas, después de haber estado sellando sus arsenales, según han informado a Europa Press fuentes institucionales y de la lucha antiterrorista.

Este anuncio se une al que ha hecho uno de los detenidos el pasado 16 de diciembre en el sur de Francia, Jean-Noël Etcheverry, que ha indicado hoy a través del diario francés 'Le Monde' que la banda terrorista ETA estará totalmente desarmada en la tarde del próximo 8 de abril.

"ETA nos ha confiado la responsabilidad del desarme de su arsenal y, en la tarde del 8 de abril, ETA estará totalmente desarmada", ha declarado Etcheverry al diario 'Le Monde'. En un artículo publicado en 'Gara' este viernes, Etcheverry asegura que "si el Gobierno no asume su responsabilidad, será la sociedad civil quien se ocupe de esto".

La declaración de ETA puede ser inminente y la intención de la banda es acelerar el proceso de desarme, hasta ahora paralizado. Se desconoce si este viernes, la organización terrorista facilitará detalles sobre la ubicación de los zulos con armas. En anuncio se realizará a través de los medios de comunicación y todo apunta a que, como en otras ocasiones, pueda difundirse a través de la cadena de televisión inglesa, BBC.

ETA, más de medio siglo de violencia. Vídeo: RC

Según 'Le Monde', las armas incautadas en diciembre son alrededor de un 15 por ciento del arsenal de la banda. ETA habría transmitido que quiere garantías de poder entregar las armas al Gobierno francés y hacerlo en presencia de "observadores imparciales", una alusión a la llamada Comisión de Verificación Internacional.

El objetivo de los terroristas es que no puedan ser "utilizadas por el Estado español o por cualquier milicia que rechace cualquier escenario de desarme". No obstante, el Gobierno francés no se ha comprometido a nada de esto.



Operación en un caserío francés

Jean-Noël 'Txetx' Etcheverry es una de las cinco personas vinculadas a una organización gala que, tras ofrecerse para mediar en el desarme de ETA, fueron sorprendidos el pasado 16 de diciembre por la Guardia Civil en un caserío de Louhossoa, a unos 20 kilómetros de la frontera con España.

La operación 'Seminario', llevada a cabo en colaboración con la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) gala, permitió desbaratar un nuevo intento de ETA de escenificar una entrega de armas al intervenir un depósito de la banda terrorista con decenas de armas cortas, armas largas de distintos modelos, abundante munición, explosivos y material para la confección de artefactos y bombas lapa.

Según explicó el Ministerio del Interior, fueron detenidas cinco personas, todas ellas de nacionalidad francesa. De los cuatro varones arrestados, tres tenían una participación activa en la custodia de este arsenal, si bien ninguno de ellos estaba directamente vinculado con las menguantes estructuras de ETA.

El último líder de la organización terrorista ETA, Mikel Irastorza, tras su detención en Francia el pasado mes de noviembre.

Arsenal incautado

Entre el material intervenido se encontró cordón detonante, temporizadores y detonadores que usaba ETA hasta que anunció el cese de los atentados en octubre de 2011. Todo este material ha sido analizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de intentar esclarecer atentados no resueltos, tal y como explicó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Los investigadores aseguraron entonces que la banda pretendía realizar una escenificación similar a la llevada a cabo en febrero de 2014, en la que miembros de ETA mostraron a representantes de una organización no gubernamental denominada Comisión Internacional de Verificación una paupérrima muestra de armas que, posteriormente, se llevaron los propios terroristas, tal y como explicaron en la Audiencia Nacional esos 'mediadores'.

Interior mantiene que, más de cinco años después del anuncio del fin de la violencia y una vez reestructurados sus antiguos 'aparatos', ETA "no ha hecho entrega de un solo cartucho de munición y todo el material que ha perdido lo ha hecho por la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".



Un centenar de pistolas y tres toneladas de explosivos

Sin restar el material incautado en diciembre en la operación en Louhossa, ETA dispondría de un centenar de pistolas y un máximo de tres toneladas de explosivo, según fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press.

El pasado 12 de octubre, la Guardia Civil asestó otro golpe contra el 'aparato técnico-logístico' aprehendiéndose a unos cien kilómetros al noreste de París de un arsenal con 145 armas cortas, dos fusiles de larga distancia y diversa munición. El 5 de noviembre, Zoido 'se estrenó' como ministro con la detención de Mikel Irastroza, considerado máximo dirigente de una ETA derrotada policialmente pero que se resiste a disolverse.

Supuso el séptimo golpe a la dirección de la banda tras su anuncio de cese de la violencia. En estos años sin violencia etarra, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 160 personas vinculadas con la banda terrorista.

Este 8 de marzo, la Guardia Civil descubrió otro zulo de ETA en Irún con siete temporizadores artesanales fabricados por la banda, cordón detonante, más de 45 kilogramos de sustancias para la confección de material explosivo y diversa documentación entre la que destaca boletines internos conocidos como 'zutabe', han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.