Urkullu pidió a Rajoy que no se entorpezca el desarme de ETA

El lehendakari, Iñigo Urkullu, mantuvo contactos con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, para comunicarle los planes de ETA de desarmarse, según ha confirmado el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar. El objetivo de esas conversaciones era solicitar al también dirigente del PP que se "dejara hacer" y que el Gobierno esté "a la altura de las circunstancias".

En el programa del "Parlamento en las Ondas" de Radio Euskadi, el dirigente jeltzale ha confirmado que se habían producido estos contactos entre ambos mandatarios.

"No estoy en el secreto de la conversación, pero la intencionalidad es ésa, dejar hacer y estar a la altura de las circunstancias para que cinco años y medio después de que una organización decida dejar las armas y que no sepa o no acierte o no se le deje desarmar es una historia que, con el transcurso del tiempo se demuestra que ha estado mal gestionada", ha apuntado.

Ante el anuncio de que ETA va a estar desarmada para el 8 de abril, el presidente del GBB ha pedido "altura de miras, perspectiva y no entorpecer".



ETA, más de medio siglo de violencia. RC

El dirigente jeltzale ha apuntado además que, si se produce este proceso, "al otro lado tiene que haber "alguna instancia judicial o política".

"Cuanto menos dejar hacer para que una autoridad verifique la operación en un acto único y que podamos pasar pagina para lo que puede ser otro escenario", ha añadido.