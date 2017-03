Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra "el golpe separatista"

Miles de personas se manifestaron ayer en Barcelona contra el "golpe separatista", convocadas por la entidad Societat Civil Catalana (SCC), cuyo presidente, Mariano Gomà, aseguró que los catalanes contrarios a la secesión son mayoría y están "en el lado correcto de la historia".



Un día después de que el PDECat, el nuevo partido de Artur Mas, anunciara que el próximo sábado dará inicio a la campaña por el "sí" en el referéndum, una multitudinaria manifestación reunió a 15.000 personas, según los organizadores (6.500, según la Policía local), bajo el lema "Aturem el cop separatista" ("Paremos el golpe separatista").



La protesta discurrió por varias calles del centro de Barcelona encabezada por una pancarta con el lema: "Por la libertad, la democracia y la convivencia", y desembocó en la plaza de Sant Jaume, donde se encuentra el Palau de la Generalitat.



Entre los manifestantes ondeaban banderas españolas, "senyeras" y enseñas de la UE. Y entre las consignas se corearon lemas como: "Que no nos engañen, Cataluña es España" y "Aquí estamos, nosotros no nos vamos".



Con la marcha iban numerosos cargos públicos del PPC y de Ciudadanos, y aunque el PSC no tomó parte en la protesta como fuerza política, el partido estuvo representado por su diputado en el Parlament David Pérez.



Horas más tarde, en un acto político en el Bajo Llobregat, el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián calificó a SCC y a quienes se habían manifestado por la mañana de "extrema derecha absolutamente reaccionaria", lo que no le impidió avalar su derecho a manifestarse y a defender sus posicionamientos, aunque a su juicio "sean absolutamente antidemocráticos". Para Rufián, demócratas son todos los que están "para cumplir con el mandato de hacer el referéndum".



Precisamente el presidente de ERC y vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, afirmó ayer en una entrevista que "está todo preparado" para convocar la consulta, y pronosticó que el pago de la deuda hará cambiar de posición al Gobierno.



"Dirá que no hay negociación posible hasta el final, y justo inmediatamente después (de la consulta) será el más interesado en que haya una negociación", argumentó Junqueras, que atribuye ese eventual cambio de postura a la elevada deuda de España y a la parte que un Estado catalán podría asumir.



En otro orden de cosas, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, anunció que pedirá al PSOE que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos catalanes si incluyen "cualquier mención al referéndum ilegal".



La amenaza de recurso del PSC llega una día después de que el PPC anunciara que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma del Reglamento del Parlament que permitirá aprobar las leyes de ruptura sin debate ni enmiendas, y sin que los partidos de la oposición conozcan previamente su contenido.