Rajoy se ríe de Iglesias: "No voy a hacer ninguna moción de censura contra él"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que no planteará ninguna moción de censura contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, porque no le conviene.

"Yo he decidido que no voy a hacer ninguna moción de censura contra el señor Iglesias porque, sinceramente, creo que no me conviene", ha afirmado Rajoy tras ser preguntado por el anuncio del líder de Podemos de plantear una moción de censura contra el presidente del Gobierno.

En una conferencia de prensa tras el Consejo Europeo extraordinario para acordar las condiciones del 'Brexit', Rajoy ha dicho que ha permanecido "muy atento" al anuncio de Pablo Iglesias sobre una moción de censura.

"He visto que ahora va a hacer una consulta entre sus afiliados para ver si la ponen o no", ha declarado Rajoy, quién ha añadido que él no planteará ninguna moción contra el líder de Podemos. "Creo que no me conviene y, por tanto, tampoco consultaré a nadie de mi partido", ha concluido.

No habrá "cambio de cromos" con el PNV



Por otro lado, Rajoy, ha considerado de "alto valor político" la decisión del PNV de no presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos, y ha confiado en cerrar un acuerdo con este partido que en ningún caso asegura que sería un "cambio de cromos".

Rajoy, en la conferencia de prensa posterior al Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas, ha destacado que el PNV no haya enmendado la totalidad de los presupuestos porque eso habría hecho prácticamente imposible aprobarlos.

Pero ha recalcado que las negociaciones con el PNV continúan y, de momento, aún "no hay nada cerrado".

"Esperamos cerrarlas en un plazo de tiempo relativamente breve", ha explicado a pocos días de que el 3 y 4 de mayo se debatan y voten en el Congreso las enmiendas de totalidad presentadas por otros grupos parlamentarios.

Rajoy ha explicado que "aquí no se trata de prometer ni dejar de prometer, sino de intentar construir en una situación que desde el punto vista parlamentario es difícil".

Así, ha recordado que el PP cuenta sólo con 137 diputados y ha llegado a acuerdos sobre los presupuestos con Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN, Foro y el PAR.

"Pero todo eso no es suficiente. Yo espero y voy a trabajar por ello, como lo he hecho en las últimas fechas y lo han hecho otros colaboradores míos, para llegar a un entendimiento con el PNV", ha añadido.

Lo que ha querido dejar claro es que "no se trata de cambiar ningún cromo", sino de analizar qué es lo que pueden aportar todos en defensa del interés general.