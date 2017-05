El tribunal del caso Emarsa estudia si aplaza el juicio por tercera vez

El abogado del turno de oficio que defiende a José Luis Sena, uno de los empresarios procesados en el caso Emarsa -cuyo juicio está previsto que empiece esta mañana-, ha presentado una baja médica en el Colegio de Abogados (ICAV). Así las cosas, el tribunal estudia si suspende la vista por tercera vez mientras que se han propuesto diversas alternativas para no paralizar de nuevo el juicio.

El tribunal ha planteado incluso sacar a Sena del proceso para, de esta forma, poder continuar adelante con la vista, pero la Fiscalía y las acusaciones se oponen a excepción del PSPV. Mientras, el abogado de Cuesta se ha ofrecido también esta mañana a defender a José Luis Sena para seguir con el juicio y los abogados defensores del turno de oficio han acordado unirse en la defensa de Sena hasta que se le nombre un nuevo abogado y, así, evitar que vuelva a suspenderse el juicio. De momento, el tribunal aún no se ha decidido por ninguna opción y estudia qué hacer para impedir un nuevo aplazamiento.

El letrado de Sena, Luis Miguel Jiménez, ha denunciado al anterior abogado particular del acusado ante el Colegio de Abogados y la Fiscalía Anticorrupción por deslealtad profesional, estafa, fraude procesal y fraude de ley.

En opinión de Jiménez, el anterior letrado, Manuel Vicente Ferriol, renunció a la defensa de Sena a menos de dos meses del inicio del juicio oral «de forma fraudulenta», ocasionando «claro perjuicio e indefensión» a su cliente, puesto que la causa acumula más de 7 años de instrucción y alrededor de 200.000 folios.

A su juicio, la renuncia obedeció a la intención de «no cargar con el muerto que supone un calendario de 96 sesiones», cuando en realidad «sigue asesorando a Sena e intentó negociar un acuerdo con la Fiscalía en su nombre».

En consecuencia, Jiménez ha intentado, por el momento sin éxito, renunciar a la defensa de Sena en este proceso.

Jiménez presentó su renuncia «forzosa e improrrogable», porque, según aseguró, «el cliente no muestra colaboración alguna, sigue asesorado por su anterior letrado, no aclara el destino del dinero supuestamente incautado y oculta su posible participación en los hechos», aunque el ICAV no ha aceptado su retirada del caso, según él mismo ha informado.

El juicio por la pieza principal del caso, con 25 procesados y un presunto desfalco de 25 millones de euros, intentará arrancar de nuevo hoy en la Audiencia de Valencia tras dos aplazamientos, uno de ellos en noviembre de 2015 y otro en marzo de este año, cuando las defensas de cinco acusados pidieron más tiempo.