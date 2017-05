Alfonso Grau ve "normales" los sobrecostes en Feria Valencia

El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha considerado este jueves "normal" que el comité ejecutivo de Feria Valencia aprobara modificaciones de obras y sobrecostes si estaban "debidamente justificadas", y ha afirmado que, en su ampliación, la Feria asumió obras que, a su juicio, no le correspondían.

En su declaración ante la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de Feria Valencia, Grau, quien fue vicepresidente del comité ejecutivo de la institución entre 2000 y 2014, ha defendido las obras de modernización y ampliación porque las instalaciones "tenían muchos años y era necesario ponerlas al día".

Ha indicado que el proyecto inicial "solo hablaban de la Feria" y que después hubo "añadidos" en los que Feria Valencia asumió obras que, en su opinión, eran "exclusivamente responsabilidad de la Generalitat", como el túnel inferior y el puente sobre la autovía.

"Eso no estaba al principio y no se cuánto cuesta, pero baratito no se me antoja", ha afirmado Grau, al ser preguntado por una obras que se presupuestaron por unos 300 millones y acabaron costando 587 millones, y ha asegurado que la modernización de la Feria era un reclamo de los sectores empresariales y económicos, como ahora lo es el Corredor Mediterráneo.

Ha afirmado que no recuerda que se tratara "con detalle" el tema de esta obras en el comité ejecutivo, en el que su misión, ha dicho, era "defender de los intereses municipales" y por ello siempre se opuso, y lo seguiría haciendo, a ceder patrimonio del Ayuntamiento a la Generalitat valenciana.

El portavoz socialista en la comisión, David Cerdán, ha denunciado la falta de acción ante sobrecostes de hasta mil millones que, a su juicio, generaron "un coma etílico de mala gestión", a lo que Grau ha respondido que todos los gastos han sido revisados y "no se ha encontrado ningún hecho punible".

Grau ha defendido que Feria Valencia no era un organismo político, por lo que no era el sitio de ejercer el control político, algo que, en su opinión, deberían haber ejecutado los grupos parlamentarios en Les Corts.

Ha asegurado que mientras él formó parte del comité ejecutivo de Feria Valencia el Ayuntamiento de Valencia "no puso un duro ni cedió absolutamente nada de lo que era patrimonio de los valencianos", aunque la Generalitat así lo propuso en algunas reuniones, según ha dicho, "un poco tormentosas".

También ha afirmado que "nunca" ha tenido tarjeta de crédito de Feria Valencia ni de ninguna institución a la que haya representado como cargo público, y no sabe si algún miembro del comité ejecutivo la tenía.

Ha negado además haber ayudado a la empresa Laterne a trabajar para Feria Valencia ni haber formado parte de la misma, y ha afirmado que su única relación con esta empresa fue como portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, ya que se firmó un contrato para las elecciones municipales de 2007.

Grau, quien ha precisado que no era responsable de la campaña electoral del PP sino coordinador y responsable de la redacción del programa electoral, ha dicho conocer a Jesús Gordillo porque trabajó con él y a Vicente Saez, administrador de Laterne, porque fue residente de medicina en el hospital en el que él trabajaba.

Sobre la deuda del PP con Feria Valencia por el Congreso nacional del partido de 2008, Grau ha dicho que estuvo "muy de acuerdo" con que la institución ferial reclamara por vía judicial la deuda, y asegurado que ni abrió las puertas ni medió para ofrecer a partido un trato de favor.

Preguntado por qué medió con el PP el pago de esa deuda, ha dicho que él era representante del Ayuntamiento de Valencia en la institución ferial, y ha indicado que se cuidará "mucho de confundir partidos e instituciones".

En declaraciones a los periodistas tras la comisión de investigación, Grau ha afirmado que "nunca" ha pagado "en negro" y ha dicho no tener miedo a nada, al ser preguntado por la investigación del caso Imelsa.

Por otra parte, el PP ha solicitado la comparecencia de nuevo del director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, después de que ayer dijera que Feria Valencia "no puede llevarse bajo los parámetros de una empresa pública".