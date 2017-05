Díaz entrega 62.582 avales y supera los 57.369 de Sánchez

Un grupo de militantes en representación del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha entregado hoy 57.369 firmas para su candidatura a las primarias, 16.000 más que las 41.338 de 2014, aunque son unas 5.000 menos que su principal rival, Susana Díaz, a la que ha avalado un tercio de la militancia.



Sánchez ha superado todas las expectativas y se ha acercado a los avales de Díaz al superar con creces las firmas que consiguió en 2014, cuando se enfrentó en primarias a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias con el apoyo de la mayor parte de las federaciones.



El ex secretario general del PSOE ha querido que sean los militantes "los protagonistas en el día de hoy", y los que han acudido a Ferraz, según fuentes de su candidatura, representan a todas las federaciones del partido, las juventudes socialistas y las plataformas a través de su portavoz a nivel nacional.







Verificación manual para los primeros 12.000

La candidatura de Sánchez, con el secretario de Organización de los socialistas navarros, Santos Cerdán, a la cabeza, ha entregado 26 cajas con los avales, mientras que la de Díaz los ha repartido en 17 cajas y la de López, en 6.EFELos representantes de la presidenta andaluza,, en las primarias del PSOE han entregado hoy en Ferraz 62.582 firmas que avalan su candidatura, lo que supone que ha conseguido su reto de superar los 41.338 que presentó su rivalen 2014.A esos hay que sumar los que les entregará Ferraz de militantes que han avalado a algún aspirante en la sede del PSOE, con lo que la candidatura de Díaz calcula que tendrá más deEl número de firmas que ha recogido Susana Díaz es seis veces mayor que las 9.368 exigidas (el 5 por ciento de la militancia) para participar en la competición el 21 de mayo.Desde el principio, Díaz ha mostrado su intención de hacer una demostración de fuerza en la recogida de avales, convencida de queEl secretario general de Juventudes Socialistas, Nino Torre, junto con otros jóvenes del PSOE, ha sido el encargado de llevar a la sede de Ferraz los avales de Díaz, media hora antes de que este mediodía finalice el plazo para hacerlo y media hora después de que lo hiciera el tercer contrincante en las primarias, Patxi López.López presenta casi tres mil avales más de los exigidosRepresentantes de Patxi López en lashan entregado hoy en Ferraz 12.000 firmas que avalan su candidatura, casi 3.000 más de las 9.368 exigidas para participar en la competición el 21 de mayo.Óscar López, jefe de campaña de López y ex secretario de Organización del PSOE, y varios responsables territoriales de la candidatura han sido los encargados de llevar enlos avales del exlehendakari, una hora antes de que este mediodía finalice el plazo para hacerlo.López, que también fue hace casi cuatro meses el primero en anunciar su candidatura, siempre ha dicho que no iba a participar en una "guerra de avales" y que se limitaría a recoger los necesarios para cumplir con este trámite, con el fin de "no tensionar" más a su organización.Las primarias para elegir al próximollegan hoy a un momento clave, con la entrega en Ferraz de los avales recogidos por los todavía precandidatos, lo que puede dar una idea de las posibilidades de ganar que tiene cada uno.Según fuentes de la gestora, los primeros 12.000 avales válidos para cada candidato se verificarán manualmente y para los siguientes se utilizará el mismo sistema de lectura óptica que en las primarias de 2014.Los avales válidos serán destruidos inmediatamente, mientras que se conservarán los invalidados y aquellos sobre los que exista reclamación por alguna de las precandidaturas.Para la presentación y resolución de recursos se abrirá un periodo del 5 al 8 de mayo, tras lo cual se efectuará la proclamación definitiva de los candidatos.