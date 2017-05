Fernández reprocha a Iglesias su "falta de apoyo a un gobierno alternativo" al PP

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha puesto negro sobre blanco los reproches de su partido a Podemos, en su carta de respuesta Pablo Iglesias sobre la moción de censura registrada por la formación morada en el Congreso. El presidente del Principado no cree que la moción sea la respuesta más adecuada a la alarma social por los casos de corrupción que afectan al PP, echa en cara a Podemos su falta de apoyo "a un gobierno alternativo" al PP, "para el que existía mayoría suficiente", y le pide que mueva ficha ante Mélenchon de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo en Francia.

La animadversión entre Podemos y Javier Fernández, el presidente de la gestora del PSOE, es mutua y tiene su recorrido previo en Asturias, muy anterior a la erosión que haya podido provocar ahora la moción de censura anunciada por la formación morada.

Se quejaba Pablo Iglesias de que en el PSOE no le habían cogido el teléfono, pero Javier Fernández sí respondió por carta al golpe de mano político que entraña una moción de censura, con tan sólo dos precedentes en España desde la Transición. Javier Fernández trató de huir de la polémica con el líder podemista, quien en su misiva previa se había referido a la investidura de Rajoy como una de las "equivocaciones del PSOE", pero el presidente asturiano le replicó que "no hubieran tenido lugar si el partido que diriges hubiera permitido un Gobierno alternativo para el que existía mayoría suficiente", en alusión al intento, fallido, de investidura por parte de Pedro Sánchez. El presidente de la gestora aprovechó su respuesta para cuestionar el afán de protagonismo de Iglesias en el escenario político actual, en los siguientes términos: "créeme que, cada vez que lo reiteras, tengo la sensación de que pretendes regresar como salvador a la escena del crimen". Javier Fernández emplaza a Pablo Iglesias a mantener una relación "más fluida y sincera" entre Podemos y el PSOE, que se plasme en "acuerdos" sobre medidas concretas y no tanto, reprocha, "en hacer de la política un juego de apariencias".

El presidente de la gestora citó iniciativas sobre las que debería asentarse una oposición común al PP, con el cerco a la corrupción como prioridad, consistentes en propuestas registradas por el Grupo Socialista en esta legislatura.

Las elecciones a la presidencia de Francia también tuvieron cabida en el mensaje de Javier Fernández a Pablo Iglesias, al que pide que le haga llegar a Jean-Luc Mélenchon un mensaje muy concreto: no caben ejercicios de "equilibrismo" en el cara a cara entre Le Pen y Macron porque "hay veces que la neutralidad es otro nombre de la complicidad".

Pablo Iglesias no tardó en dar réplica. El secretario general de Podemos lamentó la "hostilidad" del PSOE. "Parece que del PSOE sólo recibimos insultos. Ellos verán", comentó en los pasillos del Congreso, donde sostuvo que fueron los socialistas "los que no quisieron hacer un Gobierno con nosotros. Preferían gobernar con Ciudadanos". Entre tanto el "Tramabús" que promueve Podemos en su cruzada propagandística contra la corrupción "gripó" camino de Oviedo, donde tenía prevista su llegada ayer. Por "motivos técnicos" no especificados, se hará esperar. La formación morada tenía previsto incorporar el dibujo de Javier Fernández junto a los rostros de Luis Bárcenas y Rodrigo Rato, entre otros.