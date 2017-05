La aprobación de los Presupuestos queda pendiente del diputado de Nueva Canarias

El proyecto de Presupuestos para este año quedó ayer a expensas del único diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, una vez que las cuentas superaron el primer escollo, la votación de las siete enmiendas a la totalidad presentadas, que el PP salvó con un empate a 175 votos, suficiente para pasar a la siguiente fase de la tramitación.



Con todo, lo insólito de la situación, de la que ni siquiera la presidenta del Congreso, Ana Pastor, recordaba si hay precedentes, obligó a repetir tres veces la votación de las enmiendas, presentadas entre el miércoles y ayer por el PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PDeCAT, Compromís, Bildu y NC, cuyo diputado está adscrito al Grupo Socialista porque en Canarias su partido y el PSOE concurrieron en coalición a las elecciones del 26-J.



A favor del proyecto de cuentas, defendido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, votaron los 137 diputados del PP (incluyendo 2 de UPN y 1 de Foro), los 32 de C's, los 5 del PNV y 1 de Coalición Canaria (CC).



El PP necesita ahora hacerse con el apoyo de Quevedo, en el que están puestas todas las miradas: las del partido del Gobierno y las de toda la oposición. La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, no dudó en presentar ese respaldo como una "cesión" del PSOE que ella espera que los socialistas no hagan, para no consolidar "los recortes" y el "saqueo" de "todos los años de la crisis". Es más, del resultado de la votación de ayer, Montero infiere que "es posible buscar una alternativa".



Montoro, el diputado 176



Quevedo quiso quitarse presión de encima al afirmar desde la tribuna del Congreso que "el famoso diputado 176 no es el que le habla, es usted (en referencia a Montoro), del que depende que prospere o no el Presupuesto".



Montoro le contestó que acepta el reto de alcanzar un acuerdo con NC, pero el presidente de la formación, Román Rodríguez, advirtió desde Las Palmas que la negociación para lograr el voto de Quevedo "no va a ser fácil".



De las palabras de Rodríguez se deduce que NC piensa vender muy caro su voto. El dirigente canario marcó distancias ideológicas con el PP y CC, criticó por "insuficientes" las concesiones arrancadas por CC -lo que atribuyó a la debilidad del Gobierno canario y a su dependencia de los populares en las islas- y sugirió a CC que aprenda del PNV "cómo se negocia".