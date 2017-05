El pulso por las firmas divide a la FSA: 3.100 para Sánchez, 2.435 para Díaz

El pulso por los avales demuestra la profunda división por la que atraviesa la Federación Socialista Asturiana. El equipo de Pedro Sánchez presentó en Ferraz 3.100 firmas de apoyo mientras que el grupo de Susana Díaz confirmó la entrega de 2.435 avales procedentes de Asturias mientras que Patxi López habría quedado muy lejos, con 250 avalistas. A falta de la comprobación de las firmas, que estaba previsto se prolongase hasta la pasada madrugada, hay un dato que llama la atención: el 71 por ciento de los afiliados de la FSA ha avalado a alguno de los tres candidatos.



De confirmarse la validez de los avales presentados en Ferraz, Pedro Sánchez habría ganado el primer pulso de las primarias en Asturias, con 665 apoyos de ventaja sobre la andaluza Susana Díaz. Los sanchistas habrían acumulado esa ventaja en feudos tan importantes de la militancia socialista en Asturias como Gijón, donde sumaron más de 600 avales por unos 360 de su principal rival, así como en las principales agrupaciones de los municipios mineros, donde el apoyo del sindicato SOMA habría resultado determinante. "Algo más de 3.100 avales para Pedro Sánchez en Asturias. Ilusión!!!", retuiteó el secretario general del sindicato minero, José Luis Alperi después de que Adriana Lastra, jefa de la campaña de Pedro Sánchez, cuantificara los apoyos obtenidos entre la militancia de la FSA. En Oviedo, los partidarios de Sánchez también confiaban en obtener un apoyo elevado en el primer test de los avales.



El grupo de apoyo a Susana Díaz, cuyas firmas presentó ante Ferraz el diputado asturiano Nino Torre, apostó por un mensaje claramente motivacional en las redes sociales. "A seguir sumando", divulgaron en su cuenta de Twitter mientras que Víctor Caldevilla destacó que "vamos a trabajar para seguir creciendo y que estos avales y muchos más se conviertan en votos". Pero entre las "calculadoras" tradicionales del socialismo asturiano no cuadraban los datos de tan elevada participación, por encima del setenta por ciento, en el proceso de avales y dejaban entrever dudas serias sobre el resultado que pueda deparar la comprobación definitiva de las firmas por parte de Ferraz. Unas dudas compartidas en otras federaciones, como por ejemplo la vasca. Algunos incluso apuntaban la posibilidad de que pudiera haber numerosos avales dobles y aventuraban que, en ese caso, "este primer proceso de corte podría acabar en los tribunales", lo que acentuaría la tensión y la división existente en el socialismo regional y federal.



La diputada Adriana Lastra, jefa de la campaña de Pedro Sánchez, no ocultó su satisfacción por el volumen de avales recogidos y la respuesta de la militancia. "Si el voto es libre y secreto, Pedro Sánchez volverá a ser secretario general del PSOE" y pidió un "último esfuerzo" a los voluntarios de su candidatura en Asturias para que participen como interventores en las votaciones del domingo 21. Lastra quiso manifestar el agradecimiento a la militancia "porque no teníamos censo, ni aparato, ni instituciones mientras que, por ejemplo, en Asturias la dirección de la FSA se volcó con Susana Díaz".