Iglesias ofrece a Sánchez retirar su moción de censura contra Rajoy si registra la suya

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han hablado esta mañana por teléfono de la "insostenible" situación del PP, pero han convenido "respetar las estrategias diferentes de cada organización sobre cómo hacer oposición" al partido de Rajoy.

Según fuentes de Podemos, Iglesias ha propuesto a Sánchez retirar su moción de censura contra Rajoy, a cambio de que la presenten los socialistas; una oferta que ha hecho pública poco después el secretario de Organización, Pablo Echenique. El entorno del líder del PSOE señala que éste ha conversado con Iglesias sobre la situación de España, pero no aclara qué posición le ha trasladado sobre la moción de censura.

Echenique ha ofrecido hoy al líder del PSOE retirar la moción de censura contra el Gobierno presentada en el Congreso de los Diputados a cambio de que los socialistas presenten otra contra Mariano Rajoy a la que ellos darían apoyo.

Durante la campaña de las primarias, Sánchez ha defendido que el PSOE no puede descartar una moción de censura contra Rajoy, pero que no impulsará ninguna que no cuente con la mayoría parlamentaria necesaria para prosperar.

Fuentes de ambos partidos han coincidido en que ha sido Iglesias quien ha llamado a Sánchez para felicitarle por su victoria ayer en las primarias, frente a Susana Díaz y Patxi López. Tras su charla, ambos se han emplazado a seguir dialogando de manera continua y a mantener una relación fluida.

Ofrecimiento de Podemos a Sánchez



Echenique ha explicado que su partido está dispuesto a actuar con "toda la generosidad del mundo" retirando su moción contra Mariano Rajoy, algo que puede hacer hasta el último momento, siempre y cuando el PSOE se avenga a presentar la suya.

Como principal argumento para este paso ha recordado que el reelegido secretario general socialista ha utilizado como eje central de su campaña en las primarias la "impugnación" de la abstención con la que el PSOE facilitó a Rajoy su investidura.

No obstante, ha querido dejar claro que no bastará con una mera promesa o declaración de intenciones por parte de Sánchez para que Podemos retire su moción. "Yo soy científico, si no lo veo no lo creo", ha aseverado.

En cuanto a los plazos, no ha puesto fecha de caducidad a su oferta, pero sí ha insistido en que la situación es de "urgencia", con un Gobierno que "presiona" a jueces y fiscales, "denigra" a las fuerzas de seguridad y se apoya en un partido en el que cada día asoma un nuevo caso de corrupción y que ya "van casi por 1.000".

Tampoco ha aclarado si apoyarían a Pedro Sánchez en caso de que él fuera el candidato de la moción de los socialistas y ha abogado por "esperar a ver si hay posibilidad de que el PSOE quiera presentar la moción" y después "ya hablaríamos de todo, de candidato y programa -ha dicho-".

Pablo Echenique ha subrayado que, con más escaños que Unidos Podemos, una moción de censura firmada por los socialistas tiene más opciones de salir adelante que la suya, pero también ha manifestado que si el PSOE no se decide seguirán "adelante modestamente" con la que registraron el viernes pasado.