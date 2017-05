La FSA propicia una tregua para rebajar tensión y pacta la lista al congreso federal

Bandera blanca en Asturias para la elección de los 45 delegados al 39 congreso federal. La Federación Socialista Asturiana sacó adelante ayer una propuesta que tiene como objetivo rebajar tensiones internas en las asambleas locales de esta semana preparatorias al precongreso que celebrará el próximo domingo en Oviedo. Los representantes de Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López han aceptado una lista única que se repartirá conforme a los resultados del pasado domingo en Asturias. De esta forma se evita tener que someter a una nueva votación la composición de la delegación asturiana.



La delegación de la FSA al congreso federal, a celebrar del 16 al 18 de junio en Madrid, estará integrada por 24 miembros del sector pedrista, 18 del susanista y 3 de Patxi López. Esta propuesta fue planteada por el secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana, Jesús Gutiérrez, y aceptada por los interlocutores de las tres candidaturas: el alcalde de Corvera, Iván Fernández (Pedro Sánchez); la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández (Susana Díaz) y el director general de Deportes, José Ramón Tuero (Patxi López).



Recomendación



El secretario de organización de la FSA, Jesús Gutiérrez, remitió ayer mismo una carta a las 74 agrupaciones del partido de la región para que "este acuerdo se haga extensible en las proporciones que se hayan obtenido en los ámbitos locales, respetando por tanto los porcentajes que cada candidatura haya conseguido en cada agrupación". Se trata de una recomendación y no de una imposición, ya que las agrupaciones disponen de autonomía para decidir la composición de los delegados al precongreso federal. Es decir, cada agrupación tiene la potestad de decidir si es necesaria una votación para elegir a los delegados que asistirán el precongreso que tendrá lugar este domingo en la nueva sede que la FSA tiene en Oviedo.



La dirección regional socialista tenía previsto trasladar esta propuesta a los representantes de las tres candidaturas en la tarde del pasado domingo, antes de que empezará el escrutinio, para evitar que se relaciona con el resultado de las primarias, pero no fue posible porque el equipo de Pedro Sánchez no quería distracción alguna en la jornada del pasado domingo. El 39 congreso federal, del que saldrá la nueva ejecutiva del PSOE, supondrá el pistoletazo de salida para el cónclave autonómico, que tendrá lugar previsiblemente en septiembre y definirá el liderazgo regional.