La sentencia contra Matas pasaría de 3 años y 8 meses a 4 o tal vez 8 años

El recurso de casación de la Fiscalía del Supremo contra la sentencia de Nóos propone incrementar la pena al expresidente balear Jaume Matas, condenado a 3 años y 8 meses de prisión. No obstante, como para Iñaki Urdangarin y Diego Torres, el recurso es confuso sobre las penas que pide. Matas fue condenado a tres años de cárcel por prevaricación continuada en concurso con falsedad y malversación y a 8 meses de prisión por fraude a la Administración. Según una primera interpretación del recurso de casación, la petición fiscal sería de 8 años y 5 meses de cárcel, mientras que otra lectura limitaría el incremento de la pena a 4 años y 8 meses.

En la primera interpretación, la Fiscalía pide que el delito de malversación se considere de tipo agravado, por lo que solicita 3 años y 9 meses de cárcel. Añade una condena adicional de 4 años de prisión y 10 de inhabilitación por delitos continuados de falsedad y prevaricación en concurso con malversación continuada, con las atenuantes de reparación del daño y confesión. Total, sumada una condena de 8 meses por fraude, ocho años y 5 meses.

La segunda lectura limita la petición de agravamiento a un único delito de malversación, por lo que pide que Matas sea condenado a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación, a los que deben sumarse ocho meses por fraude.

El recurso discrepa de la absolución de los cinco acusados de la rama valenciana del caso y pide que cuatro de ellos sean condenados. Jorge Vela y Elisa Maldonado, ex director de la Ciudad de las Artes (CACSA) y ex responsable jurídica de la misma, a cinco años y medio. Para el exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón pide nueve años de inhabilitación, y otros siete para el exdirector de CACSA Luis Aguilar, mientras que acepta la absolución del ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau.