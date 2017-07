Forcadell: "El Parlament defenderá su soberanía si se aplica el 155"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, advirtió ayer que la Cámara "defenderá su soberanía" si el Gobierno suspende la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, Forcadell puso en duda que Mariano Rajoy opte finalmente por esta medida, porque es "muy complicado" aplicarla.

La posibilidad de aplicar por primera vez el citado artículo salió a relucir ayer en las declaraciones de varios responsables políticos. Todos la desaconsejaron: el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se opuso firmemente a ella en su entrevista con Rajoy, y lo mismo hizo en una entrevista radiofónica su secretario de Política Federal, Patxi López, argumentado que "de momento no hay más que teatro" y para justificar una actuación tan drástica se necesitan "hechos".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, consideró que "no hace falta gritar" ni tampoco aplicar el artículo 155 de la Constitución para que el Estado recupere determinadas competencias.

A todo ello respondió Forcadell insistiendo en lo ya sabido: que el Gobierno de Carles Puigdemont está determinado a convocar la consulta independentista prometida para el 1 de octubre. La presidenta del Parlament no alberga "ninguna duda" de que lo hará y de que el plebiscito unilateral se celebrará. Y le auguró una "alta participación".

"Las urnas y los votos siempre vencerán las amenazas y las coacciones", dijo en un desayuno informativo en Barcelona.

Pero, en el caso de que Rajoy se decidiera finalmente por el 155, advirtió que el Parlament defenderá "la libertad de expresión y su soberanía. Somos los representantes del pueblo catalán y debemos actuar como tal".

Después entró en el detalle de la consulta. Así, justificó que la ley que la ampara no disponga mínimos de participación para darle validez, porque "las condiciones y los porcentajes se acuerdan en los referéndums pactados" y el del 1-O no lo es.

Con todo, y hasta esa fecha, Forcadell cree que la Generalitat debe ofrecer "diálogo y mano tendida" al Gobierno de Rajoy, y recomendó al jefe del Ejecutivo que "llame o mande un whatsapp" a Puigdemont.

Por otro lado, el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo de la Generalitat, rechazó por unanimidad la reforma del reglamento del Parlament impulsada por los partidos independentistas, Junts pel Sí y la CUP, para poder aprobar por vía exprés las "leyes de desconexión".

El Consejo alerta de que la reforma del procedimiento de lectura única "vulnera" la Constitución y el Estatut, no obstante lo cual no detecta "problemas de constitucionalidad" en el hecho de que la lectura única sea propuesta por un solo grupo y no por el conjunto de la Cámara.