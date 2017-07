El PP llama a los consejeros catalanes a admitir en público que no habrá consulta

El PP catalán pidió ayer a los consejeros del Gobierno de la Generalitat que reconozcan en público que no se celebrará ninguna consulta el 1 de octubre. Aprovechando el neto desmarque de Jordi Baiget, al que sus palabras costaron la destitución, y la confesión de Mercè Conesa, alto cargo del PDeCAT, de que Baiget no expresó "nada que no se hayan planteado muchas personas", el PPC hurgó a placer en la herida de la división por la que sangra el Govern de Puigdemont.

El líder popular catalán, Xavier García Albiol, lo resumió así: si "en privado reconocen sin complejos que son conscientes de que no se celebrará ningún referéndum", que "hagan público lo que piensan", les reclamó.

Baiget puso en duda que la consulta del 1-O pueda celebrarse y recomendó no "menospreciar" la "fuerza del Estado". Conesa, por su parte, reconoció que "es tan difícil lo que se quiere hacer, que se podría llegar a un callejón sin salida y a un choque de trenes". Un escenario en el que el Govern debería "velar para que la ciudadanía se sienta segura".

Albiol disparó también contra Catalunya en Comú, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que el sábado evitó llamar a sus militantes a votar en el 1-O por sus "muchas incógnitas", y optó por una confusa fórmula de "participación": la consulta sirve como "movilización", pero no como "referéndum vinculante".

Esa ambigüedad les valió ayer a los "comunes" duras críticas del PPC y de C's, pero también de los soberanistas. Sólo el PSC defendió su postura. Su primer secretario, Miquel Iceta, se dijo convencido de que no tendrá que romper el pacto con Colau en el Ayuntamiento porque no hará nada ilegal (como pedir el voto, aunque sea por el "no", o ceder locales municipales para la votación): "¿Cómo se les puede pedir que se pronuncien sobre una cosa que no existe? No es un referéndum, es un simulacro".

Para Iceta, la estrategia de los secesionistas es intentar "crear problemas en otros partidos, como se ve con los 'comuns' y en la insistencia sobre qué harán".

PPC y C's fueron menos benévolos. Los segundos tacharon de "absurdo ejercicio de equilibrismo" lo decidido por el partido de Colau, y Albiol les retó: "O se está a favor del referéndum o no se está". Y añadió: "Igual que en la vida o se está embarazada o no se está, con el referéndum no puede haber ambigüedades".

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, acusó a Colau de dejar "desamparados" a sus votantes y el diputado de JxS Lluís Llach se declaró "decepcionado" por la "absurda" decisión: "No entiendo nada".