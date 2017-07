JxSí y la CUP registrarán este lunes la ley del referéndum

JxSí y la CUP registrarán este lunes sobre las 10.30 horas en el Parlament la ley para convocar, organizar y celebrar el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña. Lo harán en el último día hábil de la Cámara, ya que el martes cierra sus puertas y no volverá a abrirlas hasta el miércoles 16 de agosto.

El registro de la ley no tienen consecuencias a efectos prácticos, ya que solo se entiende que la Cámara la empieza a tramitar cuando así lo dice la Mesa del Parlament, el órgano rector. La Mesa del Parlament no tiene previsto reunirse hasta el miércoles 16 de agosto, y no está claro que en esa reunión se decida tramitar la iniciativa.

Este órgano está controlado por JxSí, tiene cuatro de los siete miembros y hace valer su mayoría, por lo que dominará los tiempos de tramitación de la ley. Además, la reciente reforma del reglamento de la Cámara, si el Tribunal Constitucional no la suspende, permitiría a los soberanistas aprobar esta ley de forma definitiva en un solo día.

Los tiempos de tramitación tanto de esta ley como la de las tres leyes de desconexión --la de la hacienda catalana, la de la seguridad social y la de transitoriedad jurídica-- no son un tema menor, ya que JxSí y la CUP lo diseñarán para que el Estado tenga el mínimo tiempo de reacción para impugnarlas.

El primer pleno ordinario de la legislatura está previsto para el miércoles 6 de septiembre, pero JxSí y la CUP tienen mayoría para forzar uno extraordinario cuando lo consideren oportuno.



Ley de transitoriedad

Por otro lado, los dos partidos independentistas han acordado dejar la presentación de otra de las leyes soberanistas, la de transitoriedad jurídica, hasta finales del mes de agosto, pese a que anunciaron que lo harían antes de finalizar julio.

JxSí y la CUP se encuentran inmersos en una campaña por todo el territorio catalán para explicar las "garantías" de la ley del referéndum, por lo que consideran que presentar ahora de la de transitoriedad hubiera podido generar confusión entre los ciudadanos, alegan fuentes de JxSí.



Diferencias

La ley del referéndum es la que regula la consulta anunciada para el 1 de octubre, mientras que la ley de transitoriedad es la que certifica la independencia y sienta las bases de la transición del ordenamiento jurídico actual a uno catalán.

La elaboración de la ley de transitoriedad ha estado envuelta de un gran secretismo: JxSí y la CUP anunciaron que tenían un acuerdo en diciembre de 2016, pero desde entonces no han desvelado su contenido.

El día del acuerdo tan solo desvelaron los varios epígrafes que tiene la ley y que el artículo uno preveía declarar Catalunya como una "República de derecho, democrática y social".