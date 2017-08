Un incendio en Ourense calcina ya 1.200 hectáreas

El incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de ayer en la parroquia de Vilamaior do Val, en el municipio ourensano de Verín, ya supera las 1.600 hectáreas calcinadas, según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural. Se convierte así en el primer gran incendio en Galicia durante este verano.



Las llamas comenzaron a las 16:30 horas de ayer y solo 16 horas después, a las 08:30h de hoy, la superficie arrasada alcanzaba la cifra de las 1.360 hectáreas. La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, asegura que se trata de un incendio provocado.



El fuego se ha dado por estabilizado este mediodía, y Medio Rural desactivó la situación 2 de alerta a las 13:20h, al no existir peligro para los núcleos de la zona afectada. Tampoco se registraron problemas en el tráfico, después de que ayer permaneciesen cerradas la A-52 y la N-525 por la proximidad de las llamas y el humo.



La conselleira de Medio Rural ha apuntado que se trata de "un incendio intencionado" y se investiga a una persona por su posible autoría. No ha dudado en tachar de 'terroristas' a los causantes de estos fuegos.



Hasta el momento han trabajado en el control del fuego más de 400 personas. En total, se han desplazado hasta el lugar cinco técnicos, 38 agentes, 74 brigadas antiincendios, 50 motobombas, seis palas, 14 helicópteros y nueve aviones.



Además, dada la especial situación del fuego, también se desplegó la Unidad Militar de Emerxencias (UME) y participaron siete patrullas de tráfico que se encargaron de cortar las carreteas y dotaciones de bomberos comarcales de Verín y Xinzo. El Ges de Laza, el camión nodriza de la Axencia Galega de Emerxencias y voluntarios completan el dispositivo.



Por su parte, el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, reprocha que no se hubiese comenzado a atajar el fuego con mayor celeridad.



El regidor de de Vilardevós, municipio al que ha saltado el incendio, Manuel Cardoso, confía en que el fuego quede extinguido durante la mañana de este viernes. "Está bastante más controlado, quedan solo unos focos y ahora permanecen los medios aéreos y creo que en un par de horas se va a apagar", ha señalado,



Daños

Momentos de tensión

80 km de Ourense,de camino @sonriasbaixas nos encontramos con este desastre en la naturaleza.la banda Amparanoia estamos bien

Animo Galicia pic.twitter.com/pGgJqmrHtJ — Amparanoia (@amparanoiaofi) 3 de agosto de 2017

Más de 5.100 hectáreas calcinadas este año

En cuanto a los daños producidos por el incendio, la conselleira ha destacado la "gran riqueza forestal" quemada, con montes repoblados en 2005 y 2009, y diversas poblaciones de pinos y castaños calcinadas. A esto se unen pastos y colmenas arrasados.Con todo, valora que no haya ningún herido ni daño personal. De hecho, ningún vecino fue desalojado de sus viviendas. Sin embargo, ardió un vehículo de la brigada contra incendios de la Xunta que se encontraba aparcado.Si bien desde la Consellería de Medio Rural se aclara que, ayer si se vivieron momentos de tensión por la proximidad de las llamas al núcleo de Queirugás. Los cortes de tráfico también generaron preocupación entre muchos de los conductores que quedaron atrapados en las retenciones ocasionadas por los cortes en la A-52 y la N-525. Vivieron con nervios la tensa espera a que se reanudara el tráfico, mientras el humo se hacía más espeso. En el caso de los que circulaban en dirección hacia A Gudiña, tuvieron que retomar la marcha con el fuego en el arcén y envueltos en humo y el temor a un posible cambio en la dirección del viento, afirman.una de las bandas que actuará esta noche en el SonRías Baixas de en Bueu. El conjunto musical colgó en su perfil en Twitter un vídeo en el que se observa cómo las llamas invaden la carretera e incluso envuelven el vehículo.En la A-52 el tráfico quedaba restablecido pasadas las 22:30h mientras que el tráfico en la N-525 y otras vías secundarias permanecían interrumpidas hasta entrada la madrugada. A esta hora el tráfico está restablecido.Aunque este fuego es el primer gran incendio del año en Galicia, l a cifra de hectáreas calcinadas en lo que va de 2017 asciende hasta las 5.145 hectáreas.Hasta ayer, el mayor incendio se había registrado en Narón el 20 de abril con 444 hectáreas afectadas. En la provincia de Ourense, municipios como Monterrei, Melón o Carballeda de Avia se han visto fuertemente afectados por las llamas. El, tras este de Verín, fue precisamente en Monterrei a finales de julio y arrasó 190 hectáreas.