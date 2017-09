Rajoy pide una Diada "de libertad y convivencia"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha abogado por celebrar una Diada "de libertad, convivencia y respeto para todos los catalanes", a los que ha deseado un "feliz día".



"Por una Diada de libertad, convivencia y respeto para todos los catalanes. Feliz día", ha publicado este lunes el líder del Ejecutivo en un mensaje en su cuenta de Twitter.





Per la via del diàleg, la convivència i el respecte; un nou acord per Catalunya és possible. Bona Diada a tothom! pic.twitter.com/t2GIKnCqYl