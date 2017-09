Una falsa alarma obliga a desalojar la Sagrada Familia y las calles adyacentes

Una falsa alerta terrorista ha llevado a los Mossos d'Esquadra a desalojar la Sagrada Familia y sus alrededores a última hora de la tarde de este martes. Los agentes han señalado a través de su cuenta de Twitter que todo ha vuelto a la normalidad tras esta "falsa alarma". Asimismo, han confirmado que no hay ningún detenido.





Finalizadas comprobaciones en Sagrada Família. Se trata d 1 falsa alarma / It is a false alarm. Situation has normalized in Sagrada Família