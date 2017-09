El concejal socialista, Zebenzui Gonzalez: "No voy a dimitir"

No voy a dimitir ni hoy ni mañana". Estas son las declaraciones en exclusiva realizadas por Zebenzui González de León en relación a la polémica suscitada tras conocerse que había enviado por error un grupo de whatsapps machistas a un grupo vecinal de la Comarca Nordeste de Tenerife.

El edil de Mercados, Sanidad, Medio Ambiente, Cementerios y Playas y Piscinas en el Ayuntamiento de La Laguna asegura que lo ocurrido es producto de "una venganza de algunos miembros del partido que tienen expediente de expulsión". "Es un whatsapp del que me arrepiento pero que forma parte de una conversación personal y muy larga", ha concretado para La Opinión Tenerife, del Grupo Prensa Ibérica.

La dirección nacional del Partido Socialista confirmó este jueves que el concejal del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna ha sido suspendido de militancia por dichos whatsapps.

"Yo a follar con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento y después a hacer campaña por frikis". Estos son los mensajes que González escribió a un amigo personal pero por error envió a un grupo de Whatsapp de la Comarca Nordeste de Tenerife, que nada tiene que ver con los socialistas, sino para cuestiones vecinales, pero en el que se encuentran otros militantes de la formación.

González ha aclarado que se refería "a otras personas que tuvieron cargos de responsabilidad en el partido y no a las actuales". "Es una filtración de una persona que está en este chat y que forma parte del entorno de confianza de Javier Abreu, que es quien se quería vengar de mi porque yo me fui de su entorno y me pasé al de Mónica Martín en el grupo socialista de La Laguna", declara sobre los hechos.

El concejal explica que publicó por error el mensaje en este chat vecinal al cual pertenece porque "llevo toda la vida en Tejina".

"A lo largo del día me reuniré con mi líder en La Laguna, Mónica Martín, y el lunes habrá una reunión extraordinaria de la gestora pero no tengo la menor intención de dimitir", puntualizó.