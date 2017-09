"Se trataba de un mensaje privado y ha sido una venganza"

Zebenzuí González, el autor del desafortunado y machista mensaje de wasap que copó ayer la actualidad informativa en Canarias, acababa de salir del médico cuando atendió a la opinión de tenerife, diario del Grupo Editorial Prensa Ibérica.

Mucha gente, incluso en su propio partido, le han pedido que se marche. ¿Lo hará?

No pienso dimitir. Ha sido un complot, una venganza por haber apoyado a Mónica Martín cuando se rompió el pacto el año pasado y seguir en el Gobierno municipal. La elección de la fecha en la que se ha filtrado este mensaje privado creo que no es casual.

¿A quién responsabiliza?

Mis sospechas se centran en un exasesor de Javier Abreu que formaba parte del chat en el que puse el mensaje por error. Quiero aclarar que, en contra de lo que se ha dicho, no es un chat del Partido Socialista; es un chat vecinal de la Comarca Nordeste en la que comentamos cosas que ocurren en las poblaciones de esta zona de La Laguna. Yo he vivido toda la vida en Tejina, pueblo que pertenece a esta comarca.

Pero es un mensaje que ha generado condenas unánimes en todos los partidos.

Es un comentario muy desafortunado, eso está claro. Pero fue una broma, de bastante mal gusto, he de reconocer, pero lo que digo puede o debe interpretarse como cierto, con literalidad. Los que me conocen saben que no soy así ni pienso así, en absoluto. Es una expresión figurada, que se ha malinterpretado y sacado de contexto.

¿Hablaba con un amigo?

Sí, con uno de mis mejores amigos, pero me confundí de chat y cuando quise borrarlo ya no pude. La conversación transcurre de forma distendida con este amigo con el que tengo mucha confianza, en clave de humor, con expresiones soeces solo interpretables en ese sentido y en un contexto privado, para nada relacionado con mi función pública. Reitero mis disculpas a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se hayan sentido ofendidos.

Se ha interpretado que con la palabra "frikis" se refería a sus compañeros de partido y Gobierno local Mónica Martín y María José Castañeda.

Se han contado muchas falsedades. Ni hubo reunión, ni fue un chat del partido, ni me refería a mis compañeras. Me refería a las formas de hacer las cosas antes de que Mónica Martín tomara el mando del partido en La Laguna. También se contó que Mónica Martín había eliminado ese comentario del chat o lo había pedido o algo así. También es falso. Mónica nunca ha estado en ese chat.

También se le ha vinculado a raíz de este mensaje con presuntas irregularidades.

Otra falsedad que se ha tratado de filtrar para hacerme daño a mí y al partido. Soy abogado, aparte de político, y en el ejercicio de mi profesión me denunciaron dos veces por presunta mala praxis. Esas dos denuncias se archivaron en los juzgados. En mi expediente no hay ninguna irregularidad ni estoy imputado en ningún caso.

¿Qué opina de la suspensión de militancia?

Es una decisión que respeto pero todavía tengo que explicar mi postura. El lunes se celebra una reunión extraordinaria de la gestora del PSOE en La Laguna para tratar este asunto.

¿Ha habido alguna persona que le haya defraudado?

Algunos responsables orgánicos del partido salieron a opinar sin escucharme. Uno en concreto me dijo que me iba a llamar y todavía estoy esperando.