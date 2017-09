El secretario autonómico de Empleo y uno de los líderes de Compromís en Castellón, Enric Nomdedéu, se burló en Twitter de la enfermedad que sufre el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Lo hizo en dos mensajes en la mencionada red social, uno de los cuales posteriormente borró mientras que el otro lo volvió a citar horas más tarde para disculparse. Nomdedéu, alto cargo de la conselleria de Economía y militante del Bloc Nacionalista Valencià -uno de los partidos de Compromís-, colgó ayer por la mañana un tweet en valenciano en el que afirma: "El País Valenciano es un lugar fantástico, se escapa una vaca en Burriana, aparece una cabra en un hospital de València y hoy he visto a Zaplana".



A continuación se sucede un hilo en el que también participa la número uno de Compromís por Alicante y concejal del Ayuntamiento de Elche, Mireia Mollá, militante de Iniciativa -otro de los partidos de la coalición- y que siguiendo a tres emoticonos de risa, afirma : "Ufff puedo morir una semana de risa con este tuit". A lo que Nomdedéu, entre otros internautas, responde: "Costaba de reconocer! Sin nariz y además parece que la enfermedad le consume. Muy deteriorado". El secretario autonómico de Empleo, muy activo en las redes sociales y conocido por sus extravagancias como moverse en patinete por València, borró posteriormente este segundo tweet.





Este Tweet ha molestat a alguna gent perquè el P. Zaplana està malalt. Doncs lamente que s'ho prenguen així, i em disculpe. https://t.co/C336kG6iDY — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) 18 de septiembre de 2017

El PP pide su destitución y Mollà se disculpa

Apenas tres horas después del primer post, el número dos de la conselleria de Economía volvió a colgar un mensaje citando el primero de sus tweets en el que afirma: "Este tweet ha molestado a alguna gente porque el P. Zaplana está enfermo. Pues lamento que se lo tomen así y me disculpen". Algunos tuiteros le afean al alto cargo de Compromís su actuación y, a pesar de que muestran su disconformidad con la gestión de Zaplana en la Generalitat, consideran "ruin" el mensaje de Nomdedéu sobre el expresidente, enfermo de cáncer desde hace un tiempo.La dirección del PP pidió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la destitución fulminante del secretario autonómico de Empleo. "Esta claro que ha venido a la política para reírse de todos", se quejó el diputado en las Cortes Luis Santamaría. "Lo lógico –ha proseguido el presidente de la gestora– sería que el secretario autonómico dejara su cargo si tuviera dignidad pero dado que no lo ha hecho le pedimos al presidente Puig que adopte las medidas para alejar de la política a este tipo de personas". "En la vida hay límites que no se deben sobrepasar y que Nomdedéu sobrepasa en muchas ocasiones", concluyó Santamaría.Por su parte, Mireia Mollà ha borrado el tuit anterior en el que contestaba al primer mensaje de Nomdedeu y se ha disculpado.