El hombre que acosó a la líder andaluza de Podemos asegura que fue una broma

El empresario y exvocal de la Cámara de Comercio de Sevilla Manuel Muñoz Medina, denunciado por la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, por acoso al arrinconarla y simular besarla en un acto público, aseguró ayer en su declaración ante el juez que "le gastó la broma porque es de Cádiz". La agresión se produjo en diciembre de 2016.

"En Cádiz hacen chirigotas en las que se meten hasta con el Rey. Si llega a ser de Checoslovaquia, no se la gasto", sostuvo el empresario a la salida de la sede judicial. Muñoz Medina reiteró sus disculpas a Rodríguez, diputada autonómica por Podemos, por "una broma" que admitió fue "de mal gusto", aunque consideró que la denuncia es "desproporcionada" y añadió que "si hubiera sido un guardacoches no pasa esto".

Las explicaciones del empresario no gustaron nada a Teresa Rodríguez, quien afirmó ayer mismo: "Ya me está ofendiendo por dos cosas: por ser mujer y por ser de Cádiz". Rodríguez, quien aún no ha declarado ante el juez explicó que no le gusta mucho hablar del asunto. "Vamos a dejarlo ahí", dijo, antes de explicar que no se niega a declarar en sede judicial, como se ha publicado. "Lo que está en disputa es si ir una vez o dos veces", dijo.