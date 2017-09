El PDeCAT se opone a declarar la independencia si no se vota

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, afirmó ayer que el referéndum es ya "imparable" y rechazó el escenario de una declaración unilateral de independencia (DUI) desde el Parlament si antes no ha habido una votación ciudadana que la avale. "Cualquier tipo de declaración política que haga el Parlament sobre el futuro político del país pasa antes por tener un referéndum o un mandato democrático en el que los ciudadanos digan que hay que ir hacia aquí o hacia allá, porque una decisión como esa es muy sensible", resaltó. Para Pascal, una DUI como la que reclaman algunos independentistas "no tiene sentido" si antes el pueblo de Cataluña no la ha validado en las urnas: "No es la vía que nosotros hemos acordado ni la que la ciudadanía está esperando", concluyó.