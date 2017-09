La ANC denuncia el cierre de su página web

La web de la ANC (www.assemblea.cat) ha aparecido bloqueada este lunes sobre las 23 horas, y poco antes aún se podía acceder a través de algunos dispositivos, según ha podido comprobar Europa Press.

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha dicho que informáticos de la entidad trabajan para "intentar restaurar a través de otros dominios" el acceso a la información que había en la web, y que otros informáticos han contactado con la Assemblea para ayudarles.

"Desde determinados servidores no ser puede acceder a la página web porque estos operadores deben de haber atendido la petición de la Guardia Civil de evitar el acceso a la página web de la ANC", ha dicho en declaraciones al canal 3/24 recogidas por Europa Press.

Prevé denunciarlo este martes ante los Mossos d'Esquadra, y no ha descartado "que sean unos hackers" quienes hayan bloqueado la web porque no le consta un requerimiento previo para clausurarla -en ese caso le parecería muy grave, precisamente porque no le consta ese requerimiento-.

La decisión "atenta a la libertad de expresión y a la libertad política" si es obra de la Guardia Civil, como Sànchez cree.