El Estado y la izquierda

La izquierda, y cuando digo izquierda me refiero a la verdadera, no a la neoizquierda ni a la pseudoizquierda, sino a la que sigue manteniendo la doctrina marxista, no ha sabido adaptarse a algunos procesos evolutivos de la sociedad. En general, sigue manteniendo los mismos principios, y eso está bien, pero también la misma visión global de las cosas que en el siglo XIX, y eso es un gran error, porque hay entes que antes significaban una cosa y ahora significan la contraria. La izquierda no se dejó embaucar por el discurso del "pensamiento único" y del "fin de la Historia", un discurso maniqueo de los "neocon" para convencer a la gente de que ya no habría más recetas que las suyas, y la izquierda sigue manteniendo la lucha de clases, porque, aunque éstas ya no son iguales que en el pasado, siguen existiendo y sigue existiendo la explotación de los trabajadores en beneficio de las plusvalías del capital. Pero algo fundamental ha cambiado y la izquierda parece que no se ha enterado, el Estado. Tanto los anarquistas como luego los marxistas consideraron durante mucho tiempo al Estado, y más concretamente al Estado-nación, como el instrumento del que se servía el capital para explotar a los trabajadores; sin embargo, aunque en algunas circunstancias sigue siendo así, la profundización de la democracia y las libertades y, sobre todo, el proceso acumulativo de los capitales, que es lo que, en verdad, significa la globalización, han convertido al Estado en un baluarte del pueblo, en su único instrumento para mantener su poder, que eso significa la palabra democracia, y para defenderse de los abusos de los poderosos, de las grandes corporaciones, de los grandes accionistas, de los grandes bancos y de los especuladores. Pues bien, mucha gente de la izquierda en España no lo ha entendido, como no ha entendido que una cosa es estar contra Rajoy y contra las políticas que defiende y otra muy distinta defender con uñas y dientes la unidad de España, porque así se defiende la fortaleza de nuestro Estado. Es al gran capital y a sus cómplices a los que interesa minimizar los estados, ningunearlos y destruirlos, creando entes más pequeños y manejables. La izquierda cae en un error similar cuando identifica a los policías o guardias civiles que van a Cataluña a defender la Constitución, la ley y las resoluciones de los tribunales contra los que se las pasan por la entrepierna con aquellos cuerpos represores del franquismo. El dictador murió hace mucho tiempo y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como también nuestras FF AA, nada tienen que ver en la actualidad con el carácter que tenían entonces. No somos, en fin, los izquierdistas que defendemos la autoridad del Estado y el mantenimiento del imperio de la ley los que hemos perdido el Norte, son los que se alían objetivamente con los nuevos golpistas, los herederos políticos de Pujol y la "madre superiora" y los impresentables que los acompañan en sus locas aventuras, los que están muy despistados. Piden que los catalanes voten, pero que el resto de españoles que consideramos a Cataluña parte indivisible de nuestra patria no, o insisten en ofrecer una salida federal a los que no quieren saber nada de eso, ¿a qué estamos jugando? El derecho de autodeterminación de los pueblos que recoge la Carta Fundacional de la ONU se refiere a la descolonización, no a la fragmentación de los estados, y pocos hay en el mundo tan antiguos como España, que costó tanto defender a nuestros ancestros, derechistas, izquierdistas y mediopensionistas. Comete un grave error la izquierda al perder la perspectiva de lo que significa hoy el Estado y lo comete también cuando nos acusan a algunos de haber cambiado de chaqueta y de estar desconocidos, aunque esto, evidentemente, tiene muchísima menos importancia.