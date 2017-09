¿Tienen razón los catalanes para llevar al pueblo a esta situación de inquietud que está soportando?

La contestación es contundente: no, no tienen razón ninguna. En España tenemos una Constitución votada en un referéndum, también fue votado este referéndum por el pueblo catalán; siendo esto así como lo fue, ¿qué mosca les picó para montar este espectáculo que están realizando? Estos locos de taberna no son capaces de comprender que ni Rajoy ni presidente alguno que dirija este pueblo podrá en momento alguno vender la democracia del pueblo, de todo el pueblo de España, y cuatro irresponsables ambiciosos se empeñan en no respetar el compromiso consensuado por todo el pueblo, de su propio pueblo.

No son capaces de comprender que la democracia dispone de una autoridad suprema que nace del mismo pueblo, y para cambiar su rumbo, en caso de que esto un día pudiera suceder, tendrá que ser mediante un amplio acuerdo de consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento español; por todo ello, el presidente señor Rajoy está cumpliendo con su deber, como no podía ser de otra manera, para defender la democracia de todo el pueblo, no la democracia de unos pocos irresponsables que dicen que España "les roba".

¡Ya está bien de escucharles a ustedes majaderías!, esto arrastra secuelas desde años atrás, pero se da la circunstancia de que ustedes siempre se estrellaron contra la legalidad del pueblo y la fortaleza de la democracia, a la que todos nosotros nos debemos y por la que el pueblo tanto luchó, dejando en las barricadas lágrimas, sudor y sangre, mucha sangre, para que ahora unos políticos irresponsables quieran terminar con la legalidad que el pueblo lleva disfrutando desde hace años.

¿Cómo pueden tener cara para hablar en nombre de la democracia y de las urnas cuando están pisando estas mismas constantemente? ¿Dónde están los límites de la democracia? ¿Qué razones tienen para pisar y anular mi voto? ¿Acaso yo no tengo derecho también para votar si estoy de acuerdo o no con lo que estos irresponsables están realizando?