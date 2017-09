Borrados del mapa

Habitamos "Estado", un artilugio eufemístico con el que aluden los que reniegan de su condición de españoles a la estructura burocrática común sobre "genuinos" pueblos y la nación de naciones. Estamos en la divina Europa, cuyos fondos estructurales, sociales y de cohesión han triplicado al Plan Marshall. Nos constituimos en periferia europea considerablemente mejorada pero al menos ya del llamado primer mundo. Hace sesenta años, pocas casas tenían inodoro y no había carreteras asfaltadas, la mentalidad era cerrada y con una ciudadanía completamente desarticulada. Nación es libertad, igualdad, solidaridad instituidas constitucionalmente. Más índice de desarrollo humano, grado de transparencia política y de cohesión social. Somos dados a las discusiones acaloradas y bizantinas, a encontronazos de sangre caliente que no hablan muy bien aún de nuestra fibra cívica. Se dan situaciones de bronca populista y de exaltación de lo propio imposibles en países tranquilos y aburridos, inventores del reloj de cuco o del trineo. Será la pasión ibérica o simplemente el saltarse las reglas a la torera cuando no me conviene la cosa. Pero la inmensa mayoría es tolerante, paciente, serena y hace que todo funcione medianamente bien. El tema catalán es una agonía, ahora mismo se está prometiendo una Cataluña edénica, libre de todos los problemas cuando se sacuda del "yugo español". Tengo para mí que los españoles plurales todavía no hemos interiorizado una autoestima normal de país civilizado y avanzado occidental. De seguir así nuestro peso en el mundo, rica cultura, ciencia, economía y sentido histórico rozarán el ridículo. Un estado-nación no es sólo lo jurídico-formalista de papagayo, es un relato común que falta, una concordia vivida cotidianamente, un proyecto común sugerente asumido con entrega y generosidad. Me parece que es necesario repensar España. Urge una ciudadanía transversal española, decente y sin complejos. Que recoja el gran legado pero mire al futuro. Tenemos huella mundial -aunque muchos museos y centros culturales del mundo no hayan aún incorporado audioguías en español- y todos los mimbres para ser un gran país abierto y creador.