"El procés", visto por un catalán

Soy un catalán afincado en Asturias que pretende dar un contrapunto reflexivo a la cuestión catalana, de cuyas muchas facetas quiero comentar solo dos. La primera se refiere al término "independentista", tan mal aplicado, pues independentistas lo somos todos. Pregúntese, quien lea esto, si le gustaría ver a España invadida por una Francia (como ya sucedió) que dictase aquí sus leyes, o bien preferiría que España preservara la independencia que ya tiene. Digo esto porque lo que distingue a un independentista español de uno catalán es el territorio hacia el que proyecta su sentimiento de pertenencia. Uno español querrá que España mantenga la independencia que ya tiene, mientras que uno catalán la pretende, para luego preservarla, obviamente. Hablamos pues de sentimientos ante todo, y los sentimientos, que por definición no son reprochables, menos lo son cuando alguien reprocha el mismo sentimiento que profesa. La segunda cuestión se refiere a la tan repetida manifestación de que los catalanes ahora se contradicen, pues en su día dieron el "sí" a la constitución de 1978. En efecto lo dieron (masivamente, por cierto), pues hacerlo suponía romper con cuarenta años de una dictadura que, amén de impedir expresiones democráticas, fue represiva con Cataluña y lo catalán. En aquel lejano 1978 cualquier cosa parecía mejor que una dictadura pero, en un mundo cambiante día a día, ¿no es acaso revisable algo que tiene ya cuarenta años de vida? Permítanme decir que tiene al menos sesenta el catalán más joven que votó en 1978, que la mayoría de aquellos votantes son ancianos o han fallecido ya, y por tanto que solo una minoría del actual pueblo catalán pudo pronunciarse entonces. Permítaseme decir también, por acabar, que jamás los catalanes pudieron decidir si querían pertenecer o no a España. Se lo encontraron hecho, de la noche a la mañana, hace ya siglos, cuando convergió el delirio de grandeza de un conde catalán con los intereses dinásticos de un rey aragonés, cuya corona se unió luego a la de Castilla, formándose así la "proto España" que con el paso del tiempo dio lugar a la actual (a la historia se le puede dar la pátina que se quiera pero hay hechos incontrovertibles y este es uno). Se equivoca quien a tenor de lo leído piense que yo soy un "independentista catalán", pero mi posicionamiento en este asunto no está reñida con una visión objetiva del mismo, que confío que ustedes publiquen haciendo un sano ejercicio de pluralismo en esta sección de su estupendo diario.